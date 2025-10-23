35 की उम्र में सिंगर ऋषभ टंडन का निधन, वाइफ ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- तुम मरे नहीं हो... 

सिंगर और एक्टर ऋषभ टंडन का 35 साल की उम्र में निधन हो गया. हार्ट अटैक से जान गंवाने वाले सिंगर अपनी फैमिली के साथ दीवाली सेलिब्रेट करने दिल्ली पहुंचे थे, जिस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा. वहीं अब पति के निधन पर उनकी पत्नी ओलेसिया नेदोबेगोवा ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने पति के साथ बिताए पलों की ढेर सारी तस्वीरें शेयर कीं. वहीं उन्हें असमय निधन पर पति को श्रद्धांजलि दी है, जिस दौरान वह इमोशनल होती दिख रही हैं.

ऋषभ टंडन की वाइफ ने लिखा, मेरे पास शब्द नहीं है. तुमने मुझे छोड़ दिया मेरे प्यार पति, दोस्त और पार्टनर. मैं कसम खाती हूं कि तुम्हारे सपने पूरे करूंगी. आप मरे नहीं हो आप मेरे साथ हो. मेरी आत्मा, मेरे दिल, मेरे प्यार, मेरे किंग.

ऋषभ टंडन के आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट की बात करें तो सिंगर ने करवाचौथ के सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की थीं, जिसमें कपल रस्में निभाते हुए नजर आए थे. इन तस्वीरों को फैंस ने काफी पसंद किया था.

कौन हैं ऋषभ टंडन की वाइफ

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ऋषभ टंडन ने रूस में पैदा हुईं ओलेसिया नेदोबेगोवा से शादी की है. टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटररव्यू में अपने रिलेशनशिप को लेकर दिए इंटरव्यू में सिंगर ने कहा, शादी के बाद लाइफ काफी एक्साइटिंग हो गई है खासकर मेरी वाइफ ओलेसिया के कारण, जो रूस से है. हांजी हमने भाषा और कल्चर को लेकर काफी चैंलेंजेस का सामना किया. लेकिन हमारी प्यार की भाषा ने मुश्किल समय में लड़ने में मदद की.