श्रिया सरन का छलका दर्द, बोलीं आवारपन फ्लॉप हुई तो इंडस्ट्री के लोगों ने कर लिया था किनारा, किया ऐसा बर्ताव

14 अगस्त को इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 रिलीज होने को तैयारी है. इस फिल्म को लेकर फैन्स में कुछ उम्मीदें हैं हालांकि इससे उलट जब साल 2007 में आवारापन आई थी तो शुरुआत में ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी. लेकिन बाद में इसे लोगों का बहुत प्यार मिला. अब करीब 19 साल बाद इसका सीक्वल सिनेमाघरों में आने वाला है. पिंकविला के साथ एक इंटरव्यू में श्रिया ने फिल्म की शुरुआती बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से निराश होने की बात याद की और बताया कि फिल्म को नॉमिनेशन मिलने के बावजूद उन्हें कुछ अवॉर्ड शो में इनवाइट तक नहीं किया गया था.

'आवारापन' की असफलता पर क्या बोलीं श्रिया सरन

श्रिया ने कहा, "जब फिल्म रिलीज हुई, तो हम सभी को इससे बहुत उम्मीदें थीं. लेकिन पता नहीं क्यों. मुझे लगता है कि यह अपने समय से आगे की फिल्म थी. इसे कुछ अवॉर्ड शो में नॉमिनेट भी किया गया था और उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं भेजा. ऐसा ही था और 'आवारापन' एक ऐसी फिल्म थी जिसके बारे में मुझे लगा था कि इसे सराहा जाएगा. लोग इसे पसंद करेंगे. इसलिए जब ऐसा कुछ होता है तो आप काफी निराश महसूस करते हैं."

एक्टर ने फिल्म की लंबे समय तक बनी रही पॉपुलैरिटी पर भी बात की और बताया कि शुरुआती बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बावजूद दर्शक उन्हें बताते रहे कि उन्हें यह फिल्म कितनी पसंद आई. उन्होंने आगे कहा, "तो फिर, काफी समय तक मुझे लगा कि शायद लोगों को इसके गाने पसंद आए, क्योंकि गाने बहुत अच्छे थे और इमरान भी बहुत अच्छे थे. लेकिन अब, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि लोगों को कहानी पसंद आई. उन्होंने इसे महसूस किया. क्योंकि यह बहुत गहरी और इमोशनल कहानी है. इसलिए लोगों ने इसे सच में महसूस किया. वरना जितना प्यार वे अभी भी इसे दे रहे हैं, उतना प्यार शायद नहीं मिलता. ऐसा नहीं होता."

'आवारापन' और 'आवारापन 2' के बारे में

'आवारापन' 2007 की हिंदी रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है और महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया है. इमरान हाशमी, मृणालिनी शर्मा और श्रिया सरन स्टारर यह फिल्म शिवम पंडित नाम के एक परेशान गैंगस्टर की कहानी है, जिसकी जिंदगी तब बदलने लगती है जब उसे एक पाकिस्तानी महिला, आलिया पर नजर रखने के लिए कहा जाता है.

हालांकि 'आवारापन' रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन समय के साथ इसे लोगों का बहुत प्यार मिला. इस फिल्म का म्यूजिक, खासकर 'तो फिर आओ', 'तेरा मेरा रिश्ता' और 'महिया' जैसे गाने बहुत पॉपुलर हुए और फिल्म की लंबे समय तक बनी रहने वाली पॉपुलैरिटी में इनका बड़ा योगदान रहा.

लगभग दो दशक बाद, इस फिल्म का सीक्वल सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहा है. नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बनी 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी, दिशा पाटनी और शबाना आजमी लीड रोल में हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और सनी देओल की 'बंटवारा 1947' के साथ इसका मुकाबला होगा.