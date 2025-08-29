विज्ञापन

खेसारी लाल यादव की नई फिल्म का पोस्टर रिलीज, छठ पूजा पर दिखाएंगे 'श्री 420'

भोजपुरी फिल्मों के दर्शकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव अपने प्रशंसकों के लिए छठ पूजा के पावन अवसर पर 'श्री 420' फिल्म लेकर आ रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
खेसारी लाल यादव की नई फिल्म का पोस्टर रिलीज, छठ पूजा पर दिखाएंगे 'श्री 420'
खेसारी लाल यादव की फिल्म 'श्री 420' छठ पूजा पर होगी रिलीज
नई दिल्ली:

भोजपुरी फिल्मों के दर्शकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव अपने प्रशंसकों के लिए छठ पूजा के पावन अवसर पर 'श्री 420' फिल्म लेकर आ रहे हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद एक पोस्ट के माध्यम से दी है. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर पोस्ट किया, जिसमें वह और उनके साथी कलाकार नजर आ रहे हैं. पोस्टर में सबके एक्सप्रेशन से फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि यह कॉमेडी फिल्म होगी.

ये भी पढ़ें: Param Sundari Box Office Collection Day 1: सिद्धार्थ कपूर ने पहले ही दिन तोड़ा अपनी 5 फिल्मों का रिकॉर्ड, परम सुंदरी ने की इतने करोड़ की ओपनिंग

खेसारी लाल यादव ने पोस्टर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "छठके शुभ अवसर पर आपके नजदीकी सिनेमाघरों में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, मधु शर्मा, और श्वेता महारा की नई फिल्म 'श्री 420' रिलीज होगी." मैड मूवीज बैनर तले इस फिल्म को मधु शर्मा और समीर अफताब इसका निर्माण कर रहे हैं. वहीं, इसके निर्देशक प्रवीण कुमार गुदुरी हैं. सह-निर्माता अंशुमन सिंह हैं. फिल्म को संगीत कृष्णा बेदर्दी ने दिया है. वहीं, लिरिक्स प्यारे लाल यादव और कृष्णा बेदर्दी ने दिए हैं और एडिटिंग गुर्जेंट सिंह ने की है.

अभिनेता के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में वह नए गाने 'जान बाड़ा बबुआ' में नजर आए थे. गाने को खेसारी लाल यादव और आर्यन बाबू ने अपनी आवाज दी और कृष्णा बेबदर्दी ने इसे संगीतबद्ध किया था. वहीं, इसके बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे. मई में उनकी फिल्म 'गॉडफादर'' रिलीज हुई थी. दमदार एक्शन, शानदार डायलॉग डिलीवरी और स्टाइलिश अंदाज के साथ फिल्म प्रशंसकों को काफी पसंद आई थी.

निर्देशक पराग पाटिल ने फिल्म में सामाजिक मुद्दों को आधुनिक अंदाज में पेश किया है. कहानी प्राण ने लिखी है, जो पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक चुनौतियों और एक आम इंसान के संघर्ष को दर्शाती है. फिल्म में खेसारीलाल यादव और यामिनी सिंह के अलावा आस्था सिंह, संजय पांडे, विनोद मिश्रा, जे. नीलम, निशा तिवारी और सुबोध सेठ जैसे कलाकार अहम किरदारों में नजर आए थे.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shri 420, Film Shri 420, Bhojpuri Film Shri 420, Khesari Lal Yadav, Bhojpuri Actor Khesari Lal Yadav
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com