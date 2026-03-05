विज्ञापन
श्रेया घोषाल ने कॉन्सर्ट में लिप सिंक करने वाले सिंगर्स को सुनाई खरी खोटी, आलसी काम बताते हुए कहा- बेइज्जती वाली बात है 

बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल ने कॉन्सर्ट में लिप-सिंकिंग के लिए सिंगर्स की आलोचना करते हुए कहा- ‘आपने मेहनत नहीं करी.’

लिप सिंक करने वालों को श्रेया घोषाल ने सुनाई खरीखोटी
नई दिल्ली:

कॉन्सर्ट में लिप सिंक करने वाले सिगर्स को दर्शकों ने अक्सर खूब खरी खोटी सुनाई है. लेकिन अब बॉलीवुड की टॉप सिंगर श्रेया घोषाल ने भी लिप सिंक करने वालों को खरी खोटी सुनाई है और स्टेज पर लिप सिंकिंग को आलसी काम बताया है. राज शमानी के साथ पॉडकास्ट में श्रेया घोषाल ने कॉनस्टर में सिंगर्स के लिप सिंक पर कहा, यह आलसी एक्ट है. आपने मेहनत नहीं करी. यह मेरा पर्सनल सोच है. यह अच्छी अप्रोच नहीं है. 

श्रेया घोषाल ने लिप सिंक वालों पर दिया रिएक्शन

आगे सिंगर ने कहा, “मैं ऑडियंस को जो पसंद है, उसे गलत नहीं ठहरा सकती. लेकिन एक आर्टिस्ट के तौर पर मेरे कुछ उसूल हैं. मुझे इस बात से दिक्कत है कि मेरा कोई भी परफॉर्मेंस पब्लिक में सुना जाए, जिसे मैं खुद सुन भी नहीं पाऊंगी. मेरे लिए, यह बहुत बेइज्जती वाली बात है. एक आर्टिस्ट को अजीब लगना चाहिए अगर उसका कोई गाना या लाइव परफॉर्मेंस बजाया जा रहा हो, जो पहले ही फेल हो चुका है. आप हमेशा सोचेंगे, ‘मैंने ऐसा क्यों किया?' या तो आप अपने काम पर मेहनत करें क्योंकि आपने वह ताज या राजगद्दी कमाई है. यह सोचकर इसे हल्के में न लें कि आपने इसे पहले ही पा लिया है. आपको हर दिन कड़ी मेहनत करनी होगी.”

एपी ढिल्लों हुए थे ट्रोल

श्रेया घोषाल का यह बयान तब आया है जब हाल ही में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों द ग्रेट इंडियन कपिल शो में लिप सिंक करने को लेकर ट्रोल हुए थे. सोशल मीडिया पर उन्हें लाइव ना गाने के लिए काफी ट्रोल किया गया था. 

श्रेया घोषाल के बारे में 

16 साल की उम्र में श्रेया घोषाल ने अपना प्लेबैक सिंगिंग शुरु किया था. उनकी पहला गाना बैरी पिया संजय लीला भंसाली की देवदास के लिए था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवॉर्ड मिला था. इसके अलावा उन्होंने हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगू, तमिल और मलयालम में गाना गाया है. सिंगर के पॉपुलर गाने जादू है नशा है, धीरे जलना, ये इश्क है और फेरारी मॉन है. वहीं उन्होंने सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान में मातृभूमि के लिए भी आवाज दी है. 

