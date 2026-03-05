बिग बॉस 17 के अनुराग डोभाल की कितनी है नेटवर्थ, हत्या की साजिश का किया दावा, रोते हुए आखिरी व्लॉग किया शेयर

पॉपुलर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर अनुराग डोभाल ने जब से बिग बॉस 17 में एंट्री की थी. वह चर्चा में आ गए थे. वहीं शो के बाद भी वह अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे. इसी बीच उनका नया बयान चर्चा में आ गए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनको कुछ लोगों ने मेंटली टॉर्चर किया है, जिसके कारण उनका परिवार और फाइनेंशियल पॉवर उनसे छिन गई और वह हर चीज से वंचित हो गए. इतना ही नहीं यूट्यूबर ने यह भी बताया कि उन्होंने चीजें हैंडल करने की पूरी कोशिश की. लेकिन कुछ लोग उन्हें फॉलो करने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर अनुराग डोभाल ने दिया रिएक्शन

सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर अनुराग डोभाल ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, पिछले साल से मुझे कुछ लोगों द्वारा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जिन्होंने मुझसे सब छीन लिया. मेरा परिवार, फाइनेंशियल पॉवर और रिलेशनशिप भी. मुझे मेरे अपने लोगों ने इस हद तक टॉर्चर किया कि जीने लायक नहीं छोड़ा. मैंने बहुत लड़ने की कोशिश की. लेकिन अब वह मुझे फॉलो करने लगे हैं.

आखिरी व्लॉग किया यूट्यूब पर शेयर

इंस्टाग्राम पर अनुराग डोभाल ने लिखा, जितना सह सकता था हुआ अभी अब और नहीं सफर कर सकता मेंटली. जाउंगा जरुर लेकिन सबके चेहरे और रियलिटी बता के जाउंगा. अब नहीं सहन होता. इतना ही नहीं यूट्यूबर ने अपने व्लॉग में रोते हुए वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा- सबकी ख्वाहिशे पूरी करीं. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे वीडियो बना रहा होउंगा. बताया आखिरी व्लॉग किया शेयर.

अनुराग डोभाल का नेटवर्थ

महंगी महंगी कारों के मालिक अनुराग डोभाल का रिपोर्ट्स के अनुसार 25 से 30 करोड़ का नेटवर्थ है. जबकि यूट्यूब पर उनके 7.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिनके लिए वह अपने व्लॉग शेयर करते रहते हैं. वहीं उनका 10 करोड़ का घर है, जिसकी झलक उन्होंने यूट्यूब व्लॉग पर दिखाई.

