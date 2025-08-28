विज्ञापन

स्कूल के दिनों में कैसी दिखती थीं श्रद्धा कपूर, उनके जूनियर ने बताया कैसा था एक्ट्रेस का लुक

बिग बॉस-19 का एक कंटेस्टेंट श्रद्धा कपूर के स्कूल में पढ़ा करता था. उसने श्रद्धा की तारीफ करते हुए उनके स्कूल लुक के बारे में बताया.

Bigg Boss 19 का ये कंटेस्टेंट निकला श्रद्धा कपूर का फैन
बिग बॉस 19 का नया सीजन पहले से ही फैन्स के लिए कुछ दिलचस्प पल लेकर आ रहा है. हाल ही के एक एपिसोड में सिंगर अमाल मलिक ने अपने स्कूल के दिनों के बारे में एक पर्सनल बात शेयर की. इसमें उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर उनकी स्कूल क्रश थीं. अमाल ने कहा कि श्रद्धा कपूर, जो उनकी सीनियर थीं ने अपनी सादगी और काइंड नेचर से उन्हें इम्प्रेस किया. उनके बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा, "स्कूल में भी... डेन्चर पहनकर आती थीं, मेरी सीनियर थीं... मेरी स्कूल की क्रश थीं, और इंसान भी इतनी स्वीटहार्ट."

सिंगर ने उनकी ऑनलाइन मौजूदगी की भी तारीफ की और कहा, "पूरे इंटरनेट पर सबसे असली फॉलोइंग उस लड़की की है, बिना कुछ किए." बता दें कि अमाल पिछले साल तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझने और पारिवारिक मामलों से होने वाले इमोशनल स्ट्रेस के बारे में खुलकर बात की थी.

इस बीच, रियलिटी शो बिग बॉस का 19वां सीजन 24 अगस्त से शुरू हो गया है. शो में उन्हें देख उनके फैन्स को काफी अच्छा लगा था क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जब अमाल अपनी असली पर्सनैलिटी सबके सामने ला सकते हैं. यह शो रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर और रात 10.30 बजे कलर्स टीवी पर आता है.

गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद, अवेज दरबार, नगमा मिराजकर, अमाल मलिक, अशनूर कौर, जीशान कादरी, अभिषेक बजाज, नतालिया जानोसजेक, फरहाना भट्ट, मृदुल तिवारी, नीलम गिरी, प्रणित मोरे, बसीर अली, तान्या मित्तल और नेहल जैसी हस्तियां और सोशल मीडिया सनसनी बिग बॉस के घर में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हैं.

