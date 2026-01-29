शिवानी सिंह और कविता यादव का 'नखरा बालम के' गाना रिलीज, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स म्यूजिक कंपनी भोजपुरी संगीतप्रेमियों के लिए भोजपुरी कल्चर से जुड़े एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत लेकर आती रहती है. जिसे गांव देहात, घर परिवार के लोग बड़े मन से देखते तथा सुनते हैं और काफी सराहना भी करते हैं. ऐसे में एक्ट्रेस शिवानी सिंह और सिंगर कविता यादव की जोड़ी में धमाल मचाने वाला नया भोजपुरी लोकगीत 'नखरा बालम के' ऑडियंस के बीच वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स म्यूजिक कंपनी के एमडी रत्नाकर कुमार ने पेश किया है. पति-पत्नी के बीच खट्टी-मीठी नोकझोक दिखाया गया है, जोकि बहुत ही प्यारा लग रहा है. इस गाने को सिंगर कविता यादव ने अपनी सुरीली आवाज में गाकर सबका मन मोह रही हैं. वहीं एक्ट्रेस शिवानी सिंह के अपनी शानदार अदायगी से महफिल में शमां बां.ध रही है और अपनी कातिल अदाओं सबको दीवाना बना रही है. ये भोजपुरी लोकगीत वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. इस गाना के वीडियो में एक्ट्रेस शिवानी सिंह गुलाबी रंग की साड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है और अपनी अदाओं से बिजली गिरा रही है.

इस सांग के वीडियो में दिखाया गया है कि एक्ट्रेस शिवानी सिंह का हसबैंड बात-बात पर अपनी पत्नी पर हुकुम चलाता रहता है और नोकझोंक का कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है. पति की हरकतों से परेशान होकर शिवानी सिंह अपने सखियों से कहती हैं कि...'कबो पानी चाही कबो खाना चाही, दिन भर लड़े खातिर कवनो बहाना चाही, कइले परेशान रहे दिन भर हमके, सासु से बेसी बा नखरा बलम के, सासु से बेसी बा नखरा बलम के...'

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स प्रस्तुत लोकगीत 'नखरा बालम के' के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. इस गीत को सिंगर गोल्डी यादव ने मधुर आवाज में गाया है. इसके वीडियो में एक्ट्रेस शिवानी सिंह ने मैरून और येलो कलर की साड़ी में बिजली गिरा रही है. इस गाने को मुकेश मिश्रा ने लिखा है, जबकि संगीतकार अभिषेक तिवारी ने मधुर संगीत दिया है. वीडियो डायरेक्टर सुनील बाबा, डीओपी नवीन एंड रंजन, कोरियोग्राफर रौनक शाह, एडिटर आलोक गुप्ता हैं. डीआई रोहित सिंह, प्रोडक्शन पंकज सोनी ने किया है. इस गाने का ऑल राइट वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के पास है.

इस गाने को लेकर सिंगर कविता यादव ने कहा कि 'ये सांग हसबैंड और वाइफ के बीच नोकझोंक पर आधारित है. ये सांग गाकर मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा. वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स म्यूजिक कंपनी के एमडी रत्नाकर कुमार सर को दिल से थैंक्यू.' वहीं एक्ट्रेस शिवानी सिंह ने कहा कि 'यह गाना मनोरंजन से भरपूर है. इस गाने की शूटिंग में हमने खूब इंज्वाय किया था. इतना बेस्ट सांग बनाने के लिए रत्नाकर कुमार सर को दिल से धन्यवाद! इस गाने को भरपूर प्यार देने के लिए मैं सभी ऑडियंस को तहेदिल से धन्यवाद देती हूं.'