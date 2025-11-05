'मैं यहीं थी…बस इस देश में नहीं थी', जटाधारा से बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी पर बोलीं शिल्पा शिरोडकर

7 नवंबर को रिलीज हो रही है ‘जटाधारा', जो हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में बनी है. इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा के साथ नजर आएंगी 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर, जो लंबे अरसे बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. एनडीटीवी ने इस मौके पर दोनों सितारों से एक खास बातचीत की. इसी दौरान जब शिल्पा से पूछा गया कि वो इतने सालों से कहां थीं, तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, "मैं यहीं थी…बस इस देश में नहीं थी". सोनाक्षी हंसते हुए बोलीं, "दिल तो यहीं था इनका, लेकिन खुद किसी और देश में".

शिल्पा ने आगे कहा, "हां, बिल्कुल. मैंने बहुत सोच-समझकर शादी की थी. मुझे पता था कि जिससे मैं शादी कर रही हूं, वो देश के बाहर रहेगा. इसलिए मैंने बहुत कॉन्शियस डिसिजन लिया था. मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ. जो होता है, अच्छे के लिए होता है". सोनाक्षी ने मुस्कराकर कहा, “हम तो इनकी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं. 90 के दशक में अगर कोई हर दूसरी फिल्म में दिखता था, तो वो शिल्पा जी थीं. और आज भी उतनी ही ग्रेस और एनर्जी के साथ लौटी हैं".

शिल्पा ने कहा, "असल में मैंने कभी ग्लैमर या अटेंशन को मिस नहीं किया. मुझे सिर्फ बिज़ी रहना मिस हुआ. फिर जब बेटी बड़ी हो गई 21 साल की तो लगा अब वक्त है वापस वही करने का, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है". उन्होंने हंसते हुए बताया, "जब मेरी बेटी ने ‘बिग बॉस' देखना शुरू किया, तो बोली- मम्मी, आपको इसमें जरूर जाना चाहिए, आपको लोगों से बहस करना बहुत अच्छा लगता है! लेकिन जब मैं सच में गई, तो मैंने किसी से झगड़ा ही नहीं किया. उसने कहा, आपको क्या हो गया?".

सोनाक्षी हंस पड़ीं, "मतलब घर पर झगड़े होते थे, पर सेट पर शांति". शिल्पा ने जवाब दिया, "हां, अब सब फेज जी चुकी हूं- वर्किंग वुमन का, हाउसवाइफ का, मां का…अब फिर वही कर रही हूं जो दिल के सबसे करीब है- एक्टिंग". शिल्पा की वापसी के बाद फिल्म जगत में काफी बदलाव है, सिनेमा जगत एक अलग दौर से गुजर रहा है जहां

कंटारा और दक्षिण से आई लोक कथाओं पर बनी फिल्मों कामयाब हो रही हैं और इस सिलसिले में अब जटाधरा भी शामिल हो गई है".