पिंक स्टाइलिश ड्रेस में शिल्पा शेट्टी ने शेयर की ग्लैमरस फोटो, तो फैन्स बोले- हुस्न परी हो आप

दरअसल शिल्पा शेट्टी ने अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर अपनी लेटेस्ट तस्वीर अपलोड की है. इस तस्वीर में शिल्पा शेट्टी ने पिंक कलर का बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेस कैरी किया हुआ है. शिल्पा गुलाबी कलर का साइड स्लिट गाउन पहनी हुई हैं, जो क्रॉप टॉप और ए-लाइन स्कर्ट का लुक दे रहा है. खुले हुए बाल और सिल्वर इ यररिंग्स शिल्पा के इस लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अपने इस पूरे लुक में शिल्पा बला की खूबसूरत नजर आ रही हैं.

शिल्पा शेट्टी का ये स्टनिंग लुक 'इंडियाज बेस्ट डांसर' के अगले एपिसोड में नजर आने वाला है. शिल्पा शेट्टी ने अपनी इस तस्वीर को शेयर करने के साथ इसके कैप्शन में लिखा है 'The world says fit in, The universe says stand out'. शिल्पा के इस गॉर्जियस लुक पर फैंस बेहद प्यारे रिएक्शंस दे रहे हैं. शिल्पा के एक फैन ने उन्हें एडोरेबल ब्यूटी बताया तो दूसरे फैन ने लिखा हुस्न परी हो आप. आपको कैसा लगा शिल्पा का ये लुक हमें कमेंट करके जरूर बताएं,

ये भी देखें: कॉमेडियन के लिए आगे के लिए कैसी है राह? वीर दास ने NDTV से की बात