विराट कोहली वाला महंगा पानी पीती हैं शहनाज गिल, बोलीं- कोई फायदा नहीं हो रहा, कीमत सुनकर लोगों के उड़े होश

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली समेत टाइगर श्रॉफ, मलाइका अरोड़ा, करण जौहर और करिश्मा कपूर समेत कई स्टार्स हैं, जो ब्लैक अल्काइन वाटर पीते हैं. इसमें एक नाम पंजाब की 'कैटरीना कैफ' शहनाज गिल का भी शामिल है. इस पानी को पीने के अनगिनत फायदे हैं, जिसमें सबसे अहम यह बॉडी को डिटॉक्स करता है. शहनाज ने हाल ही में इस पानी को पीना शुरू किया है. सिंगर और एक्ट्रेस ने दावा किया है कि इस पानी को पीने के कोई खास फायदे नहीं है. शहनाज ने इस पानी की कीमत का भी खुलासा किया है. शहनाज ने एक इंटरव्यू में इस एक्सपेंसिव वॉटर के बारे में बात की है.



शहनाज पीती हैं ये खास पानी

शहनाज ने इंटरव्यू में बताया कि शूट के दौरान ही वह यह पानी पीती हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं इस पानी को सिर्फ शूटिंग के दौरान ही पीती हूं, यह ज्यादा कॉस्टली नहीं है, यह अल्काइन वॉटर है, इसमें मिनरल्स हैं, ऐसा मैंने सुना है, मैं बहुत कम पानी पीती हूं, लेकिन अगर यह महंगा होता, तो मुझे लगता कि मेरे अंदर कुछ महंगा जा रहा है, इसलिए मुझे इसे पीना चाहिए'. शहनाज ने पानी की कीमत का खुलासा करते हुए बताया कि य 100, 200 और यहां तक कि 600 रुपये में तक में आता है. शहनाज ने कहा, इस पीने से कुछ नहीं होता, यह सिर्फ नॉर्मल पानी है, मुझे यह काला दिखता है तो मैं पीती हूं, यह समझकर की मैं कॉफी पी रही हूं, इसका स्वाद एक नॉर्मल पानी की तरह है'.



बताया आगे पानी पीएंगी या नहीं

पंजाबी स्टार आगे बताया कि वह इस पानी का इस्तेमाल बालों की देखभाल के लिए करने वाली हैं. उन्होंने कहा, 'घर में एल्कलाइन वॉटर के लिए एक फिल्टर भी लगा है, मैंने अभी तक उसे ठीक नहीं करवाया है, लेकिन जल्द ही करवा लूंगी, मैंने यह भी सुना है कि इस पानी से बाल धोने से बाल निखरते हैं, मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो बस वही कर रही हूं, जो मैंने सुना है, अगर 2-3 महीने बाद इससे फायदा हुआ तो मैं इसे लेती रहूंगी'. शहनाज इन दिनों अपनी अपकमिंग पंजाबी फिल्म 'इक्क कुड़ी' से चर्चा में हैं, यह फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म को अमरजीत सिंह ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में गुरजाज और निर्मल ऋषि भी अहम रोल में हैं.



