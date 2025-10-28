आर्यन खान के शो की तारीफ करने के बाद शशि थरूर को क्यों कहना पड़ा - मैं बिकाऊ नहीं

वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर आर्यन खान के शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की तारीफ की. हालांकि उनके पोस्ट पर जल्द ही यह आरोप लगने लगे कि यह एक "पेड रिव्यू" है. वरिष्ठ नेता ने इस आरोप पर पलटवार करते हुए अपना पक्ष रखा. थरूर ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' देखने के बाद आर्यन और सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए 'एक्स' पर एक नोट लिखा. थरूर ने नेटफ्लिक्स सीरीज, जिससे आर्यन ने बतौर डायरेक्टर अपनी शुरुआत की थी, को बेहद पॉजिटिव रिव्यू दिए.

इस पोस्ट के बाद एक सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर तंज कसते हुए कहा, "शशि थरूर का नया साइड बिजनेस - पेड रिव्यू." हालांकि, वरिष्ठ नेता इस कंटेंट को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं थे और उन्होंने ट्रोल को तीखा जवाब दिया. सोमवार (27 अक्टूबर) को, थरूर ने इस आरोप पर पलटवार करने के लिए 'एक्स' पर जवाब दिया. अपने जवाब में थरूर ने लिखा, "मैं बिकाऊ नहीं हूं, मेरे दोस्त. मेरी कोई भी राय, चाहे नकद हो या वस्तु, किसी ने कभी नहीं दी."

Shashi Tharoor new side business _Paid reviews!! https://t.co/bDE7j4lgSG — тω✺✺ṧℏᾰԻ (@twooshar) October 27, 2025

इससे पहले रविवार (26 अक्टूबर) को थरूर ने आर्यन खान के शो को "बिल्कुल ओटीटी गोल्ड" बताया था. थरूर ने लिखा, "मैं दो दिनों से सर्दी-खांसी से जूझ रहा हूं और कई कार्यक्रम रद्द कर रहा हूं. मेरे स्टाफ और मेरी बहन @smitatharoor ने मुझे कंप्यूटर से ध्यान हटाकर @NetflixIndia सीरीज देखने के लिए मनाया, और यह मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी चीजों में से एक है: बिल्कुल #OTT गोल्ड." शशि थरूर ने तारीफ में लंबी पोस्ट लिखी जिस पर कुछ समय बाद सवाल उठने लगे.