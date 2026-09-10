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शरत सक्सेना ने स्पाइन सर्जरी से पहले करवाया MRI, 76 साल के एक्टर को इस हाल में देख घबराए फैन्स, कर रहे दुआ

शरत सक्सेना ने हेल्थ अपडेट देते हुए अपनी दो तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में फैन्स और करीबी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.

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शरत सक्सेना ने स्पाइन सर्जरी से पहले करवाया MRI, 76 साल के एक्टर को इस हाल में देख घबराए फैन्स, कर रहे दुआ
शरत सक्सेना ने शेयर की हेल्थ अपडेट
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नई दिल्ली:

फिल्मी पर्दे पर कॉमेडी से लेकर सीरियस और ग्रे शेड के अपने किरदारों के लिए मशहूर 76 साल के शरत सक्सेना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी सेहत के बारे में फैन्स को जानकारी देते हुए तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में एक्टर को एक बड़ी सर्जरी से पहले 'स्टैंडिंग MRI' करवाते हुए देखा जा सकता है. तस्वीरों में एक्टर MRI मशीन से बंधे हुए और कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. कैप्शन में लिखा था, "बॉम्बे हॉस्पिटल में लम्बर स्पाइन सर्जरी से पहले स्टैंडिंग MRI".

इंडस्ट्री से मिल रहा है प्यार और दुआएं

शरत सक्सेना ने सेहत से जुड़ी एक अपडेट शेयर की तो कमेंट सेक्शन इंडस्ट्री के लोगों के प्यार और शुभकामनाओं से भर गया. टिस्का चोपड़ा ने लिखा, "बहुत सारा प्यार और दुआएं भेज रही हूं, शरत सर." नंदिश संधू ने कमेंट किया, "शुभकामनाएं, सर." फिल्म डायरेक्टर राजीव राय ने कहा, "गुड लक! और जल्द ठीक हो जाइए!!" तनाज ईरानी ने कहा, "आपके जल्द ठीक होने की दुआ कर रही हूं, सरजी." शरत सक्सेना ने मिले प्यार के लिए जवाब दिया, "आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए अच्छी दुआएं कीं. उम्मीद है कि मैं फिर से ठीक से चल पाऊंगा और काम कर पाऊंगा. आप सभी का धन्यवाद - शरत सक्सेना."

250 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं शरत सक्सेना

शरत सक्सेना बॉलीवुड के एक सीनियर एक्टर हैं. उन्होंने कई सालों में एक्शन, विलेन और कॉमेडी जैसे कई तरह के रोल किए हैं. उनकी कुछ यादगार फिल्मों में मिस्टर इंडिया, गुलाम, फिर हेरा फेरी, घायल, कृष, बजरंगी भाईजान और शेरनी शामिल हैं. उन्होंने हिंदी, तेलुगु, मलयालम और तमिल सिनेमा में काम किया है. टेलीविजन में उनके यादगार कामों में 'महाभारत' में कीचक का रोल निभाना शामिल है.

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