फैन ने शाहरुख खान से पूछा मन्नत में एक कमरे का किराया, किंग खान बोले- भाड़े पर रह रहा हूं....

शाहरुख खान हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं. वो अपनी फिल्मों के साथ डायलॉग्स को लेकर भी छाए रहते हैं. शाहरुख की हाजिर जवाबी उनके फैंस को बहुत पसंद आती है. गुरुवार को शाहरुख ने सोशल मीडिया पर बातचीत की. वो फैंस को पर्सनल के साथ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जवाब देते हुए नजर आए. फैंस ने भी शाहरुख से खूब मजेदार सवाल पूछे जिसके उन्होंने ऐसे जवाब दिए कि किसी की भी हंसी छूट जाएगी. एक फैन ने शाहरुख से मन्नत में एक कमरे का किराया पूछ लिया है जिसका किंग खान ने एकदम मस्त जवाब दिया है.

Mannat mein toh mere paas bhi room nahi hai aaj kal….Bhaade pe reh raha hoon!!! https://t.co/WgU3pUepGt — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

भाड़े पर रह रहा हूं

एक फैन ने लिखा-सर आपके बर्थडे के लिए मुंबई पहुंच गए हैं लेकिन रूम नहीं मिल रहा है. मन्नत पर एक रूम मिलेगा क्या सर? शाहरुख ने इसका बहुत ही मजेदार जवाब दिया है. उन्होंने लिखा- मन्नत में तो मेरे पास भी रूम नहीं है आज कल, भाड़े पर रह रहा हूं.

मन्नत में चल रहा रिनोवेशन का काम

बता दें शाहरुख खान और परिवार मन्नत छोड़कर एक बंगले में शिफ्ट हो गए हैं. मन्नत में रिनोवेशन का काम चल रहा है जिसकी वजह से पूरे खान परिवार को शिफ्ट होना पड़ा है. मन्नत को रेनोवेट होने में कई साल लगने वाले हैं इस वजह से ही शाहरुख ने एक लग्जीरियस अपार्टमेंट में चार फ्लोर रेंट पर ले लिए हैं. वहां वो कुछ समय तक के लिए रहने वाले हैं.

सुहाना संग पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे शाहरुख

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही किंग फिल्म में नजर आने वाले हैं. किंग का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान नजर आएंगी. पहली बार पिता और बेटी की जोड़ी किसी फिल्म में साथ में नजर आने वाली हैं. शाहरुख और सुहाना के अलावा फिल्म में दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी.