ये कैसा इत्तेफाक, हॉलीवुड फ़िल्म के हीरो जैसा शाहरुख का लुक- 5 महीने पहले ही आई थी फिल्म

शाहरुख खान ने लंबे समय से अपने फैन्स को एक फिल्म की पहली झलक का इंतजार करवा रहे थे. किंग खान ने अपना लुक रिवील करने के लिए एक खास दिन चुना हुआ था. ये खास दिन था उनका बर्थडे 2 नवंबर और फिल्म जिसके लुक पर सारा अटेंशन था वो थी किंग. शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर ठीक 2.11 बजे अपनी और बेटी सुहाना की आने वाली फिल्म किंग का एक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में किंग खान को फुल एक्शन अवतार में दिखाया गया और साथ ही साथ दहशत का दूसरा नाम भी बताया गया. फैन्स को किंग खान का लुक काफी दमदार लगा. सोशल मीडिया पर खूब तारीफें देखने को मिलीं. इस बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें किंग खान का लुक कुछ देखा देखा लगा और उन्होंने इसके सबूत भी पेश कर दिए.

Teacher checking Answersheet



Roll no 21 Roll no 22 pic.twitter.com/oJoQxM7Uak — Walhala (@PlanetWalhala) November 2, 2025

जी हां इधर किंग का लुक सामने आया और उधर कुछ लोग कम्पैरिजन सामने ले आए और वो भी सीधे ब्रैट पिट से. सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें वायरल होने लगीं. एक पर लिखा था रोल नंबर 21 और दूसरी पर रोल नंबर 22. मतलब सीधा है कि किंग खान का लुक सोशल मीडिया यूजर्स को ब्रैड पिट से कॉपीड लगा. शर्ट सेम थी, जैकेट सेम थी यहां तक कि बैग भी मिलता जुलता ही था. लेकिन ऐसा भी नहीं था कि शाहरुख खान की टीम ने कोई मेहनत ही नहीं की. ब्रैड पिट के बाल गोल्डन थे वहीं शाहरुख को सॉल्ट एंड पेपर लुक दिया गया.

अगर आप झलक के उस सीन को देखें तो वो भी सेम उठाया हुआ ही लग रहा है. असल में ये सीन साल 2025 में आई F1 में दिखा और अब किंग में शाहरुख भी कुछ इसी अंदाज में दिखे. लुक की बात करें तो शाहरुख सपोर्टर्स ने उनका साथ नहीं छोड़ा. वो तीन तस्वीरें लेकर आए जिनसे उन्होंने साबित किया कि किंग खान ने ये कलर कॉम्बिनेशन साल 2017 में जब हैरी मेट सेजल में कैरी किया था.