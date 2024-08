मुंह में सिगरेट दबाए अमिताभ बच्चन की फोटो के आगे नाचते दिखे शाहिद कपूर, सड़क पर जुटी भीड़

शाहिद कपूर का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शाहिद कपूर अमिताभ बच्चन की तस्वीर के आगे भीड़ के बीच सिगरेट पीते और चिल्ला चिल्ला कर कुछ एक्शन करते दिख रहे हैं. शाहिद ने सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहनी है. उन्हें देखने के लिए सड़क पर अच्छी खासी भीड़ जुटी हुई है. अब अगर आप इसके बारे में सोचकर थोड़े कनफ्यूज हो रहे हैं तो बता दें कि इसे शाहिद कपूर की देवा की शूटिंग का वीडियो बताया जा रहा है. इस बिहाइंड द सीन वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है फिल्म में भी शाहिद कुछ बवाल टाइप काम करने वाले हैं. अगर वाकई शाहिद कुछ राउडी टाइप का माहौल सेट कर जाते हैं तो यह उनके फिल्मी करियर के लिए भी किसी पंप से कम नहीं होगा.

फिल्म की लीक वीडियो को देखकर ही लोगों की बढ़ी उम्मीदें

अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है. कभी तस्वीरें तो कभी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और इनके वजह से फिल्म को लेकर एक अलग ही बज क्रिएट हो गया है. पब्लिक का कहना है कि एक बार देवा आएगी तो वर्ल्ड वाइड 30 करोड़ की ओपनिंग पक्की है. इस फिल्म में मास एक्शन थ्रिलर देखने को मिलने वाला है. एक ने लिखा, अगर शाहिद ने रंग जमा दिया तो ये फिल्म साउथ को टक्कर दे सकती है. एक ने पूछा, ये कौन सी फिल्म है. कहीं किसी साउथ का रीमेक तो नहीं. इस पर एक ने जवाब दिया, रीमेक नहीं असली है. ये एक असल कॉप फिल्म है.

These #Deva leaks are getting me pumped up 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #ShahidKapoor Absolute MASS 🙌🏻 pic.twitter.com/JzvU7EwLia