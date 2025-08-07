वही चेहरा, वही आंखें और वही पर्सानालिटी, शाहिद कपूर के हमशक्ल को देखक फैंस हुए कन्फ्यूज

बॉलीवुड स्टार्स के हमशक्ल की रेस में अब तक सबसे मजेदार और दिलचस्प डुप्लीकेट शाहिद कपूर का सामने आया है. इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे बहुत एन्जॉय करने वाले हैं. अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बाद अब शाहिद कपूर का डुप्लीकेट भी रीलवुड के मैदान में मनोरंजन करने उतर चुका है. शाहिद कपूर के इस हमशक्ल को देखकर पहले तो आप इससे नजर नहीं हटा पाएंगे और फिर इसके एक्सप्रेशन देख आपका दिल खुश हो जाएगा और फिर आखिर में पता चलेगा कि यह तो सलमान खान के गाने पर रील बना रहा है.



बड़ा मजेदार है शाहिद का डुप्लीकेट (Shahid Kapoor Duplicate )



शाहिद कपूर के हमशक्ल ने लिटिल शाहिद नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हुआ है, जहां उसे 8 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. हम यकीनन कह रहे हैं कि अगर एक बार आपने इसका इंस्टा अकाउंट ओपन कर लिया तो आपको असली वाले शाहिद कपूर नकली लगने लगेंगे. पहले इस वीडियो की बात कर लेते हैं, जिसमें इसके शानदार एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे हैं. शाहिद कपूर का यह डुप्लीकेट सलमान खान और माधुरी दीक्षित की ऑल टाइम आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आपके हैं कौन के सॉन्ग धिक ताना पर शानदार एक्ट कर रहा है और वो भी एक बच्चे के साथ.



लोगों को भाया शाहिद का डुप्लीकेट ((Shahid Kapoor Duplicate Video)

इस वीडियो पर अब लोगों के इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इन्हें पढ़कर आप भी बिना कमेंट किए अगले वीडियो के लिए स्क्रॉल नहीं करेंगे. इस वीडियो पर यूजर ने लिखा है, 'भाई, शाहिद कपूर तुम्हारी तरह लगता है'. इस कमेंट पर 3 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. दूसरा यूजर लिखता है, 'यह भाई आधा शाहिद और आधा धनुष की तरह दिख रहा है'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'मुस्कान से तो बिल्कुल शाहिद दिखता है'. चौथा यूजर लिखता है, 'ओएमजी, ये तो पूरा का पूरा शाहिद कपूर है'. शाहिद कपूर के हमशक्ल के इस वीडियो पर 27 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और वीडियो का कमेंट बॉक्स रेड हार्ट इमोजी से भर गया है.