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शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आमिर खान या अनिल कपूर? टीवी का एक रियलिटी शो, होस्ट के लिए चार नाम की चर्चा

इस शो के लिए जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आमिर खान और अनिल कपूर शामिल हैं. हालांकि, अभी तक चैनल या मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

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शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आमिर खान या अनिल कपूर? टीवी का एक रियलिटी शो, होस्ट के लिए चार नाम की चर्चा
टीवी पर जल्द नया रियलिटी शो आने वाला है

स्टार प्लस अपने अब तक के सबसे बड़े रियलिटी शोज़ में से एक को लॉन्च करने की तैयारी में है और इंडस्ट्री में चल रही चर्चाओं पर यकीन करें तो चैनल इस शो के लिए एक बड़े स्टार चेहरे को जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. खबरों के मुताबिक, यह शो एक बिल्कुल नए और अनोखे रियलिटी फॉर्मेट पर आधारित होगा, जिसमें हर एपिसोड में नए प्रतिभागी नजर आएंगे. सूत्रों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की भव्यता और महत्वाकांक्षा की तुलना कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) और द 50 जैसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय फॉर्मेट्स से की जा रही है. यही वजह है कि यह शो इस समय टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित रियलिटी प्रोजेक्ट्स में से एक बन गया है.

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इन सितारों के नाम की चर्चा

बताया जा रहा है कि इस शो का निर्माण एंडेमोल शाइन इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जो कई सफल और लोकप्रिय नॉन-फिक्शन और रियलिटी शोज के लिए जानी जाती है. दिलचस्प बात यह है कि शो को होस्ट करने के लिए बॉलीवुड के कई बड़े सितारों से संपर्क किए जाने की चर्चा है. जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आमिर खान और अनिल कपूर शामिल हैं. हालांकि, अभी तक चैनल या मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

शाहरुख खान के नाम की चर्चा तेज

इन सभी नामों में शाहरुख खान का नाम सबसे ज्यादा उत्सुकता पैदा कर रहा है. अगर किंग खान इस शो का हिस्सा बनते हैं, तो यह स्टार प्लस पर उनकी वापसी होगी. इससे पहले वे चैनल के लोकप्रिय गेम शो क्या आप पांचवीं पास से तेज हैं? को होस्ट कर चुके हैं. इस बीच, चर्चाओं को और हवा देते हुए सूत्रों का दावा है कि चुने गए होस्ट ने आज मुंबई में शो के पहले प्रोमो की शूटिंग भी की है. हालांकि, होस्ट की पहचान को फिलहाल पूरी तरह गोपनीय रखा गया है.

घोषणा होना बाकी

अब सवाल यह है कि क्या स्टार प्लस शाहरुख खान को इस शो से जोड़कर बड़ा सरप्राइज देगा, या फिर कोई और बॉलीवुड सुपरस्टार इस बहुप्रतीक्षित रियलिटी शो की कमान संभालेगा? आधिकारिक घोषणा का सभी को बेसब्री से इंतजार है और इंडस्ट्री की नजरें फिलहाल स्टार प्लस के अगले बड़े खुलासे पर टिकी हुई हैं. अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ.

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