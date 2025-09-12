इन 3 चीजों को खाकर बढ़ती उम्र को भी फेल कर रहे हैं शाहरुख खान, जानें कैसे दिखते हैं 59 की उम्र में भीइतने यंग

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 59 साल की उम्र में भी यंग दिखते हैं. चाहे ट्रेन के ऊपर डांस हो या शानदार डायलॉग्स के साथ परफेक्ट हेयर, शाहरुख का अंदाज हर किसी को हैरान करता है. लेकिन उनके यंग दिखने का राज कोई महंगा क्रीम या हाई-टेक फिटनेस नहीं, बल्कि एक साधारण डाइट है. उनकी खास डाइट में सिर्फ तीन चीजें शामिल हैं, और अब एक गट हेल्थ एक्सपर्ट ने बताया कि यह डाइट इतनी असरदार क्यों है. पिछले साल शाहरुख ने अपनी डाइट का खुलासा किया था. वह अंकुरित अनाज (स्प्राउट्स), ग्रिल्ड चिकन और ब्रोकली, साथ में कभी-कभी थोड़ी सी दाल खाते हैं.

अपनी व्यस्त जिंदगी के बावजूद वे फिट, गुड लुकिंग और चुस्त रहते हैं. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. पाल मणिकम ने बताया कि शाहरुख की डाइट उनकी सेहत और यंग रहने का राज है. डॉ. पाल के मुताबिक, 100 ग्राम स्प्राउट्स में करीब 2 ग्राम फाइबर होता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है और आंतों को साफ करता है. यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और आंतों के बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद है. ग्रिल्ड चिकन शाहरुख का प्रोटीन स्रोत है, जो मांसपेशियों को मजबूत रखता है. 100 ग्राम चिकन में 30 ग्राम तक प्रोटीन होता है, जो उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों और एनर्जी के लिए जरूरी है.

ब्रोकली, जो भारतीय खाने में कम इस्तेमाल होती है, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है. यह त्वचा को साफ रखने और सूजन कम करने में मदद करती है. शाहरुख की थोड़ी सी दाल की आदत को डॉ. पाल ने सराहा, लेकिन सलाह दी कि दाल को और शामिल करना चाहिए. दाल में प्लांट-बेस्ड प्रोटीन, फाइबर और खनिज होते हैं, जो डाइट को और संतुलित बनाते हैं. डॉ. पाल ने मजेदार अंदाज में चेतावनी भी दी: "शाहरुख की तरह खाएं, लेकिन ज्यादा नहीं. खाने की क्वालिटी के साथ-साथ मात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी है." शाहरुख की तरह अपनी बाहें खुली रखें, लेकिन मुंह को ज्यादा न खोलें!