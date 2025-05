शाहरुख खान ने 12 साल पहले बताया था ‘आखिर क्यों पहनते हैं काले रंग के कपड़े’, बहुत खास है वजह

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ना सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग और चार्म के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी स्टाइल और फैशन सेंस भी हमेशा चर्चा में रहता है. शाहरुख का काले रंग के कपड़ों के प्रति खास लगाव जगजाहिर है. 12 साल पहले, 13 दिसंबर 2013 को शाहरुख ने एक ट्वीट (जो अब X पोस्ट के रूप में जाना जाता है) के जरिए अपने इस प्यार का खुलासा किया था, जो आज भी उनके फैन्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. शाहरुख ने अपनी बेटी सुहाना खान का जिक्र करते हुए ट्वीट में लिखा था, 'क्योंकि मैं हमेशा काला पहनता हूं, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि किसी ने उसके इंस्टाग्राम पर कहा है- मैं काला तब तक पहनूंगा जब तक और कोई गहरा रंग नहीं बन जाता. अच्छा लगा.'

शाहरुख का काले रंग के प्रति यह जुनून उनके फैशन स्टेटमेंट का एक अहम हिस्सा बन गया है. 2014 में फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में उनकी पर्सनल स्टाइलिस्ट डाएना सेठना ने खुलासा किया था कि शाहरुख को काले, सफेद और ग्रे रंग बेहद पसंद हैं. डाएना ने कहा, 'शाहरुख को चटक रंगों से परहेज है. वह हमेशा ऐसे कपड़े पसंद करते हैं जो अच्छी तरह फिट हों. अगर कुछ उनकी पसंद के हिसाब से फिट नहीं होता, तो वह उसे पहनने से साफ मना कर देते हैं.' उन्होंने यह भी बताया कि शाहरुख को डार्क ब्लू टोन्स भी पसंद हैं, लेकिन काला उनका सबसे पसंदीदा रंग है.

Becos I only wear black my daughter told me wot someone has said on her Instagram. I will wear black till they invent a darker colour. Nice