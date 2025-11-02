आम मिडिल क्लास परिवार से नहीं हैं शाहरुख खान, मां जज तो पिता थे फ्रीडम फाइटर, जानें SRK की फैमिली डिटेल

शाहरुख खान को किंग खान के नाम से जाना जाता है. वहीं उन्हें फैंस प्यार से एसआरके भी बुलाते हैं. 21 की उम्र से बॉलीवुड में काम करने वाले किंग खान के बारे में क्या आप शाहरुख खान के बारे में सबकुछ जानते हैं? कहा जाता रहा है कि वह दिल्ली की एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की मां एक जज थीं और पिता एक फ्रीडम फाइटर. नहीं तो आइए आपको बताते हैं शाहरुख खान के परिवार का इतिहास...

जज थीं शाहरुख खान की मां

शाहरुख खान की मां का नाम लतीफ फातिमा खान था, जिनका जन्म जुलाई 1941 में हुआ था और वे एक जानी मानी हस्ती थीं. लतीफ ऑक्सफोर्ड से गेजुएट होने के साथ-साथ देश की फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी थीं. इन उपलब्धियों के बाद भी लतीफ ने आगे और पहचान बनाई. बेहद कम लोगों को पता है कि वह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी जुड़ी थीं और राजनीति की दुनिया में एक्टिव रहीं.

शाहरुख खान के पिता थे फ्रीडम फाइटर

किंग खान के पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद खान था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे. शाहरुख खान ने कई बार बताया है कि कैसे उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सक्रिय सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे हैं. एक पुराने इंटरव्यू में जब उनसे राजनीतिक परिदृश्य के बारे में पूछा गया, तो शाहरुख खान ने कहा था, "मेरा परिवार, खासकर मेरे पिता, उस समय (स्वतंत्रता-पूर्व भारत) की राजनीति से बहुत करीब से जुड़े हुए थे क्योंकि मेरे पिता इस देश के सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी थे और जनरल शाहनवाज जैसे लोगों से जुड़े थे, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी." इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया की वह बैरिस्टर भी रहे हैं.