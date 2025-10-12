कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, डीडीएजे के गानों पर शाहरुख खान और काजोल ने किया डांस, फैंस दे बैठे दिल

Filmfare Award 2025: 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 11 अक्टूबर 2025 शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे. लेकिन इस शो की हाइलाइट काजोल और शाहरुख खान का रियूनियन रहा, जिन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी DDLJ, कभी खुशी कभी गम यानी K3G, और कुछ कुछ होता है यानी KKHH के गाने देखो ये पगली, सूरज हुआ मद्धम और तुझे देखा तो ये जाना सनम गाने पर डांस किया. इस वीडियो को देख फैंस की यादें ताजा हो गई.

वीडियो में शाहरुख खान और काजोल मैचिंग ब्लैक आउटफिट में नजर आ रहे हैं. जहां किंग खान ने ब्लैक सूट पहना है तो वहीं काजोल सीक्विन ब्लैक साड़ी में नजर आ रही हैं. वहीं दोनों को सूरज हुआ मद्धम, ये लड़का है दीवाना और तुझे देखा तो ये जाना सनम गाने पर परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है.

बता दें, शाहरुख खान 17 साल के ब्रेक के बाद फिल्मपेयर को होस्ट कर रहे हैं. वहीं इस बार उनके साथ करण जौहर, अक्षय कुमार और मनीष पॉल भी होस्टिंग की कुर्सी संभालते दिखेंगे. जबकि इसी इवेंट में शाहरुख खान को इंडियन सिनेमा में कॉन्ट्रिब्यूशन्स के लिए अवॉर्ड भी मिलेगा. वहीं इस अवॉर्ड शो में जैकी श्रॉफ, रवि किशन, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे, हर्षवर्धन राणे, मोहनिश बहल और अनुपम खेर जैसे सेलेब्स भी हिस्सा बनते नजर आएंगे.

