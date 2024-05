शाहरुख खान अस्पताल में हुए एडमिट, आईपीएल मैच देखने के दौरान बिगड़ी किंग खान की तबीयत

शाहरुख खान के फैंस के लिए बुरी खबर है. किंग खान की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. शाहरुख खान अहमदाबाद में आईपीएल मैच देखने के लिए गए हुए थे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई है. दिग्गज एक्टर मंगलवार 21 मई को अपनी आईपीएल टीम केकेआर का प्ले ऑफ मैच देखने के लिए अहमदाबाद गए हुए थे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मैच देखने के दौरान डिहाइड्रेशन की वजह से शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

Shah Rukh Khan's health deteriorated, and he was admitted to KD Hospital in Ahmedabad pic.twitter.com/Lh2iHdDNiM