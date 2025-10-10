आयेगा अनिल कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘नायक’ का सीक्वल

बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने लंबे समय बाद अपने चाहने वालों को एक बड़ी उम्मीद दे दी है. अभिनेता ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी चर्चित फिल्म ‘नायक' का सीक्वल अब बन सकता है, और इसका समय बिल्कुल सही है. हाल ही में एक बातचीत में अनिल कपूर ने फिल्मों के सीक्वल को लेकर अपनी सोच खुलकर रखी. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी जानबूझकर सीक्वल से दूरी नहीं बनाई, लेकिन वे हमेशा नई और मौलिक कहानियों की तलाश में रहते हैं.

अनिल कपूर ने कहा, “सच कहूं तो ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर सीक्वल से दूरी बनाई. मेरे लिए हमेशा कहानी ही सबसे अहम रही है. मैंने हमेशा वही रास्ता चुना है जो थोड़ा कठिन हो, जहां कुछ नया करने का मौका मिले, कुछ ताज़ा, कुछ प्रगतिशील हो, और जिसे फिल्मकार और पूरी टीम सच्चे दिल से बनाना चाहें.”

उन्होंने आगे कहा कि सिनेमा में सिर्फ़ कारोबार या पैसा ही सबसे बड़ा मक़सद नहीं होता. “बिज़नेस ज़रूर अहम है, पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन वो मेरी प्राथमिकता नहीं है. जब लोग मुझे अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सही चीज़ पहचान सकूं. कभी-कभी मुझसे गलती भी हो जाती है, क्योंकि कई बार सामने वाले लोग मुझसे ज़्यादा समझदार और चालाक निकल जाते हैं और मैं फँस भी जाता हूँ. ऐसी गलतियाँ मैंने भी की हैं.”

मगर अब अनिल कपूर को लगता है कि उनकी कुछ पुरानी फिल्मों में सीक्वल की संभावना है — और उनमें सबसे प्रमुख है ‘नायक'. “मेरी कई फिल्मों में सीक्वल की गुंजाइश है, लेकिन मुझे लगता है कि ‘नायक' का समय अब आ गया है. इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता इस फिल्म का सीक्वल बनाने के लिए. उम्मीद है कि दर्शक जल्द ही ‘नायक' का अगला हिस्सा देख पाएंगे.”

साल 2001 में रिलीज़ हुई फिल्म ‘नायक: द रियल हीरो' आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार राजनीतिक ड्रामों में गिनी जाती है. हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने फिक्की फ्रेम्स में ‘ नायक ‘ की चर्चा छेड़ दी थी जिसके बाद अनिल कपूर ने भी फ़िल्म के सीक्वल की संभावनाएं जगा दी .

