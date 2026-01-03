विज्ञापन

क्या 'नायक' का सीक्वल बनाएंगे अनिल कपूर? रिलीज़ के 25 साल बाद खरीदे कॉपीराइट्स

अनिल कपूर की 2001 की फिल्म नायक एक पॉलिटिकल फिल्म थी, जो रिलीज़ होने के सालों बाद कल्ट क्लासिक बन गई. अब फिल्म की रिलीज़ के लगभग 25 साल बाद अनिल ने इसके राइट्स खरीद लिए हैं

नई दिल्ली:

2001 में आई अनिल कपूर की फिल्म नायक एक पॉलिटिकल फिल्म थी, जो रिलीज़ होने के सालों बाद कल्ट क्लासिक बन गई. अब, बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की रिलीज़ के लगभग 25 साल बाद अनिल ने इसके राइट्स खरीद लिए हैं और वह इसका सीक्वल बना सकते हैं.. मूल रूप से एएस रत्नम द्वारा निर्मित नायक के राइट्स बाद में निर्माता दीपक मुकुट के पास थे. एक सूत्र का हवाला देते हुए बॉलीवुड हंगामा ने बताया, “सनम तेरी कसम फेम के निर्माता दीपक मुकुट के पास नायक के राइट्स थे. कहा जा रहा है कि अनिल कपूर ने उनसे राइट्स खरीद लिए हैं. वह राइट्स अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है. साथ ही, वह इसका सीक्वल बनाना चाहते हैं.”

उन्होंने आगे कहा, "वह इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि सालों से उन्हें इस फिल्म के लिए कितना प्यार मिला है और उनका मानना ​​है कि नायक के सब्जेक्ट में दूसरे पार्ट के लिए जबरदस्त पोटेंशियल है." हालांकि, नायक 2 की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. नायक एक आम आदमी की कहानी थी जो एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है. यह सालों से लोगों से इतनी जुड़ी कि यह एक कल्ट फिल्म बन गई. इस फिल्म में रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी, परेश रावल, सौरभ शुक्ला, जॉनी लीवर, शिवाजी साटम और नीना कुलकर्णी भी थे. पूजा बत्रा ने कैमियो किया था, जबकि सुष्मिता सेन एक गाने में स्पेशल अपीयरेंस में थीं. शंकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म शंकर की 1999 की तमिल भाषा की फिल्म मुधलवन का रीमेक है.

कुछ साल पहले, 2021 में जब फिल्म को रिलीज़ हुए 20 साल पूरे हुए तो अनिल ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि वह इसके लिए पहली पसंद नहीं थे. "आमिर खान और शाहरुख दोनों के मना करने के बाद मैंने शंकर (डायरेक्टर) को मनाया. आज तक, मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया."

"ईमानदारी से कहूं तो, फिल्म बनाते समय हम बस इतना जानते थे कि यह कुछ खास होगी. कुछ ऐसा जो हमेशा याद रखा जाएगा. हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसे इतनी लोकप्रियता मिलेगी.मुझे लगता है कि इसका सब्जेक्ट ही ऐसा है जो बहुत रिलेवेंट और रिलेट करने लायक है. .

