अक्टूबर का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर ग्रहण! इन 7 एक्टर्स ने कहा दुनिया को अलविदा

अक्टूबर के महीने में 7 एक्टर्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया. इसमें 74 वर्षीय सतीश शाह से लेकर 35 वर्षीय राजवीर जवंदा का नाम शामिल है.

अक्टूबर में इन 7 एक्टर्स ने दुनिया को कहा अलविदा
नई दिल्ली:

अक्टूबर का महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं. लेकिन ये 26 दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर ग्रहण साबित हुए हैं क्योंकि एक या दो नहीं बल्कि 7 सेलेब्स ने दुनिया को अक्टूबर में अलविदा कह दिया है. इनमें सतीश शाह से लेकर असरानी जैसे दिग्गज सितारों का नाम भी शामिल है. इनमें पहले नाम एक्टर सतीश शाह का है, जिनका 25 अक्टूबर को किडनी फेलियर से निधन हो गया था. वहीं आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड के सितारे शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं.

अक्टूबर महीने की शुरुआत यानी 8 अक्टूबर को पंजाबी सिंगर और एक्टर राजवीर जवंदा का निधन हो गया था. 35 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले राजवीर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वह कई दिनों तक आईसीयू में रहे. वहीं 21 दिन बाद उनका निधन हो गया.

राजवीर के निधन के अगले ही दिन यानी 9 अक्टूबर को एक्टर और बॉडीबिल्डर वरिंदर सिंह के निधन की खबर आई, जिसने फैंस को चौंका दिया. रिपोर्ट्स की मानें तो हार्ट अटैक से वरिंदर सिंह का निधन हो गया था.

इसके बाद 15 अक्टूबर को महाभारत के कर्ण की भूमिका निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन हुआ, जो काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे.

दीवाली के दिन यानी 20 अक्टूबर को शोले में कर्नल की भूमिका निभाने वाले दिग्गज एक्टर असरानी का निधन हुआ था, जिसने फैंस ही नहीं बॉलीवुड जगत को भी चौंका दिया.

22 अक्टूबर को एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन का निधन हो गया था. वहीं उनके निधन की वजह हार्ट अटैक बताई गई है. हाल ही में उनकी वाइफ ने एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है.

एड गुरू पीयूष पांडे का निभन 24 अक्टूबर को हुआ है, जिसके बाद बीते दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ था. इसमें अमिताभ बच्चन जैसे सितारे भी शामिल होते हुए नजर आए थे.

Bollywood Celebs Died In October 2025, Bollywood Actors Died In 2025, Celebs Died In October 2025
