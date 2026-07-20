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4000 करोड़ की रामायणम् के लक्ष्मण की पत्नी के नहीं थम रहे आंसू, ट्रेलर में क्या देखा जो आंसू रोक न सकी सरगुन

रामायणम् का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होने वाला है. इससे पहले सरगुन मेहता ने ट्रेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग का वीडियो शेयर कर बताया कि रवि को इस फिल्म में देख उनके आंसू नहीं थम रहे हैं.

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4000 करोड़ की रामायणम् के लक्ष्मण की पत्नी के नहीं थम रहे आंसू, ट्रेलर में क्या देखा जो आंसू रोक न सकी सरगुन
रामायणम् का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज हो रहा है.
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नई दिल्ली:

रामायणम् का ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है लेकिन इसे लेकर इतने रिएक्शन और कमेंट्स आ चुके हैं कि लोग इसे लेकर खासे एक्साइटेड हैं कि आखिर ट्रेलर में दिखाया गया है. अब फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे रवि दुबे की पत्नी और एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने कुछ ऐसी पोस्ट की है कि दोबारा इसे लेकर चर्चा होने लगी है. सरगुन मेहता अपने पति, एक्टर रवि दुबे को नितेश तिवारी की 'रामायण' में लक्ष्मण के तौर पर देख भावुक हो गईं. 

सरगुन मेहता हुईं इमोशनल

दिल्ली में ट्रेलर लॉन्च के पलों को शेयर करते हुए सरगुन ने एक इमोशनल नोट लिखा. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने रवि के सफर को याद किया तो वह "अपने आंसू नहीं रोक सकीं". इंस्टाग्राम पर सरगुन ने शानदार ट्रेलर लॉन्च इवेंट की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. एक्टर ने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने नितेश तिवारी की फिल्म में लक्ष्मण के रोल के लिए रवि को चुना. 

उन्होंने लिखा, "मेरा दिल इतना भरा हुआ है कि जब तक मैं रोना बंद नहीं करती. रोते-रोते टाइप नहीं कर पा रही हूं और आंसू भी नहीं रोक पा रही हूं. 24 जुलाई 2026 को दुनिया के ट्रेलर देखने का बेसब्री से इंतजार है. उस इंसान का शुक्रिया जिसने हमें यहां तक ​​पहुंचाया, जिसने हम पर भरोसा किया. हमारे प्यारे @castingchhabra. हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे. जय श्री राम."

लक्ष्मण का रोल निभाने पर रवि दुबे

शनिवार (18 जुलाई) शाम हुए ट्रेलर लॉन्च इवेंट में रवि दुबे भी फिल्म में लक्ष्मण का रोल निभाने के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए. इस मौके को "भगवान का आशीर्वाद" बताते हुए, एक्टर ने मेकर्स का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें इस महाकाव्य के सबसे अहम किरदारों में से एक निभाने का जिम्मा सौंपा. स्टेज से बोलते हुए रवि मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रहे थे और मेकर्स का शुक्रिया अदा करते समय उनकी आवाज कांप रही थी.

'रामायणम्' रवि की पहली बड़ी फिल्म है जिसमें उन्हें अहम रोल मिला है. इससे पहले टीवी पर उनका एक दशक से ज्यादा लंबा और शानदार करियर रहा है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही 'रामायणम्' में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में, साई पल्लवी सीता के रोल में और यश रावण के रोल में नजर आएंगे. साथ ही, सनी देओल भगवान हनुमान का रोल निभाएंगे.

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दो पार्ट में आ रही यह फिल्म प्राचीन महाकाव्य 'रामायण' से इंस्पायर्ड है. इसमें भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले राम के सफर को दिखाया गया है. अयोध्या के राजकुमार के तौर पर उनकी जिंदगी और वनवास से लेकर रावण के खिलाफ उनकी लड़ाई तक. फिल्म का म्यूजिक हंस जिमर और एआर रहमान ने तैयार किया है. रामायण का पहला भाग दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आने की उम्मीद है.

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