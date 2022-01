PHOTOS: बकरी चराते और ट्रैक्टर पर आराम फरमाते नजर आईं सारा अली खान, फैन ने कहा- हमारी देसी क्वीन

सारा ने अपनी तस्वीरों को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इन तस्वीरों में वे किसी गांव में नजर आ रही हैं. तस्वीर में वे कभी बकरी चराते तो कभी ट्रैक्टर पर आराम फरमाते हुए देखी जा सकती हैं. फोटो में सारा गांव के एक शख्स के साथ भी दिखाई दे रही हैं. एक्ट्रेस इन तस्वीरों में जिस तरह से एन्जॉय करती दिख रही हैं, उसे देखने के बाद लोग भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे. सारा ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है, “बकरी चराना. ट्रैक्टर चलाना. Was it just photo ka bahana? Or Sara wishing it was a different zamana?”

गौरतलब है कि सारा अली खान कई बार मजेदार कविता बोलते हुए देखी जाती हैं, जिसे उनके फैन्स काफी पसंद करते हैं. ऐसे में उनका ये कैप्शन भी किसी कविता की तरह ही लग रहा है. सारा की पोस्ट पर फैन्स से लेकर सेलिब्रिटीज तक कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है, ‘हमारी देसी क्वीन'. पोस्ट को अब तक 1 लाख 95 हजार से भी अधिक लाइक्स आ गए हैं.

ये भी देखें: क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज Matsya Kaand की टीम से बातचीत | Ravi Dubey | MX Player