पनिहारी बनी सपना चौधरी ने जीत लिया पब्लिक का दिल, धड़ाधड़ मिले हिट्, क्या आपने सुना नया सॉन्ग

हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी का नया गीत ‘पनिहारी’ टी सीरीज पर जारी होकर चर्चा में है. गाने में सपना चौधरी का खूबसूरत लुक नजर आ रहा है.

हरियाणवी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पॉपुलर स्टार सपना चौधरी अपने नए सॉन्ग पनिहारी के साथ एक बार फिर चर्चा में हैं. ये गाना टी सीरीज म्यूजिक लेबल के तहत रिलीज हुआ है और रिलीज के कुछ ही समय बाद शानदार रिस्पॉन्स बटोर रहा है. गाने में सपना चौधरी के साथ आर्टिस्ट अमन जाजी भी नजर आते हैं. वीडियो में सपना चौधरी का पारंपरिक देसी लुक, गांव का बैकड्रॉप और गाने के बोल की सादगी गाने को और खास बनाती है. गाने की थीम एक पनिहारी पर बेस्ड है. जिसका दीवाना उसके पीछे पीछे घूमता दिखता है.

देसी फील और कहानी से जुड़ा वीडियो

‘पनिहारी' गाने में सपना चौधरी एक ग्रामीण महिला के किरदार में दिखाई देती हैं. लेकिन उनका लुक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश रखा गया है. गाने में सपना चौधरी पानी भरने जाती नजर आती हैं. इस रास्ते पर उसे एक शख्स मिलता है. जो उसका दीवाना नजर आता है. बस कभी उनकी प्यार भरी तकरार तो कभी मनुहार के बीच गाना आगे बढ़ता जाता है. सपना के नेचुरल एक्सप्रेशंस और सिंपल लेकिन असरदार अभिनय ने गाने के इमोशनल इम्पैक्ट को और मजबूत कर दिया है. वहीं अमन जाजी का म्यूजिक लोक फोक टच के साथ गाने में गहराई जोड़ता है. विनू गौरी की आवाज गाने की थीम से पूरी तरह मेल खाती है. गाना और म्यूजिक ऐसा है जिसे सुनकर ही झूमने का मन करने लगता है.

टी सीरीज के बैनर पर दमदार प्रेजेंटेशन

टी सीरीज के बैनर पर रिलीज हुआ ये गाना दर्शकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इसे हरियाणवी संस्कृति का शानदार रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं. फैंस का कहना है कि सपना चौधरी जब भी देसी रोल में आती हैं, उनका कनेक्शन ऑडियंस से और ज्यादा गहरा हो जाता है. शायद यही वजह है कि गाने के रिलीज होते ही पांच घंटे के अंदर 3 लाख से ज्यादा हिट्स मिल गए. इंस्टाग्राम पर भी टी सीरीज ने गाना आउट होनी की इत्तिला दी है. यहां भी सपना चौधरी को फैन्स जम कर लाइक कर रहे हैं.

