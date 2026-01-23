विज्ञापन

बिग बॉस के बाद अब इस रियलिटी शो में नजर आएंगी सपना चौधरी, सात साल बाद लिया बड़ा फैसला

हरियाणा की 'देसी क्वीन' सपना चौधरी किसी पहचान की मौहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने डांस से पूरे हरियाणा का दिल जीता हुआ है. इसके अलावा सपना चौधरी सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं.

नई दिल्ली:

हरियाणा की 'देसी क्वीन' सपना चौधरी किसी पहचान की मौहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने डांस से पूरे हरियाणा का दिल जीता हुआ है. इसके अलावा सपना चौधरी सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं. सात साल पहले इस शो में उन्होंने अपने खेल और रणनीति से काफी सुर्खियां भी बटोरी थीं. अब सात साल बाद सपना चौधरी एक बार फिर से रियलिटी शो में नजर आने वाली हैं. लेकिन यह रियलिटी शो सलमान खान का नहीं बल्कि अजय देवगन का है.

50 हस्तियां आएंगी नजर

इंडियन टेलीविजन के इतिहास में एक बड़ा और अनोखा शो 'द 50' 1 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें सपना चौधरी ने अपनी एंट्री की पुष्टि कर दी है. यह शो जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा. सपना चौधरी, जो अपनी बिंदास अंदाज, हरियाणवी स्टाइल और बोल्ड परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं, 'बिग बॉस 11' से घर-घर में मशहूर हुई थीं. अब वे इस नए शो में 50 मशहूर हस्तियों के साथ हिस्सा लेंगी. शो में ये सभी सेलिब्रिटी एक शानदार महल में रहेंगे, जहां मानसिक खेल, रणनीति और चुनौतियां होंगी. हर एपिसोड में एक कंटेस्टेंट को नामांकित और बाहर किया जाएगा. आखिरी तक बचे व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाएगा और बड़ा इनाम मिलेगा.

कब शुरू हो रहा है शो

सपना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, "आज मैं बहुत खुश हूं. इतनी खुश कि बयां नहीं कर सकती. मुझे 'द लायन' से इनविटेशन मिला है. आप समझ गए होंगे कि मैं इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो 'द 50' में जा रही हूं. ये 1 फरवरी से जियोहॉटस्टार और कलर्स पर शुरू होगा. इसे जरूर देखना."

अन्य कंटेस्टेंट्स

यह शो फ्रेंच फॉर्मेट 'लेस सिनक्वांते' पर आधारित है, जिसमें ड्रामा, स्ट्रैटेजी और एंटरटेनमेंट भरपूर होगा. सपना अपनी जड़ों से जुड़ी रहने वाली आवाज और बिना किसी बनावटीपन के अंदाज से शो में तहलका मचाने वाली हैं. फैंस उनकी नो-फिल्टर स्टाइल का इंतजार कर रहे हैं. शो में अन्य कई बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे निक्की तंबोली, अरबाज पटेल, दिव्या अग्रवाल आदि. सपना की एंट्री से शो में और भी मजा आएगा. दर्शक 1 फरवरी से इस हाई-वोल्टेज गेम को देखने के लिए तैयार रहें.

