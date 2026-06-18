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Spider-Man Brand New Day Advance Booking: रिलीज से 42 दिन पहले एडवांस बुकिंग शुरू, फिर भी स्पाइडरमैन के फैन्स निराश

Spider Man: Brand New Day Advance Bookings: टॉम हॉलैंड स्पाइडर मैन के रोल में तैयार हैं और उन्हें नए एडवेंचर पर देखने के लिए अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो बता दें कि फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है.

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Spider-Man Brand New Day Advance Booking: रिलीज से 42 दिन पहले एडवांस बुकिंग शुरू, फिर भी स्पाइडरमैन के फैन्स निराश
Spider Man- Brand New Day Advance Booking
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नई दिल्ली:

Spider Man: Brand New Day Advance Bookings: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के लिए एडवांस बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है. इस फिल्म में टॉम हॉलैंड स्पाइडर मैन का किरदार निभा रहे हैं. ये फिल्म सिनेमाघरों में 30 जुलाई को रिलीज होने वाली है और इससे पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग ऑफीशियली शुरू हो चुकी है. फिल्म की टिकट को आप अभी से खरीद सकते हैं. इसके लिए दर्शक एक्साइटेड भी हैं लेकिन एक बात उन्हें निराश कर रही है. दरअसल इस फिल्म को IMAX में नहीं दिखाया जाएगा.

सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया ने यह भी कन्फर्म किया है कि 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारत के सिनेमाघरों में 30 जुलाई, 2026 को रिलीज होगी. वहीं इससे पहले फिल्म की रिलीज डेट 31 जुलाई अनाउंस की गई थी. PLF, BigPix, ScreenX, ICE, 4DX और MX4D जैसे कई प्रीमियम बड़े-फॉर्मेट वाले स्क्रीन्स पर 2D और 3D दोनों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. खास बात यह है कि सपोर्टेड फॉर्मेट की लिस्ट में IMAX शामिल नहीं है, जिससे यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) में टॉम हॉलैंड की पहली ऐसी स्पाइडर-मैन फिल्म बन गई है जो भारत में इस प्रीमियम फॉर्मेट में रिलीज नहीं होगी.

Spider man

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'

इस नई फिल्म में हॉलैंड पीटर पार्कर/स्पाइडर-मैन के रोल में वापसी कर रहे हैं, साथ ही जेंडया MJ के रोल में और जैकब बैटलन नेड लीड्स के रोल में नजर आएंगे. यह फिल्म भारत में छह भाषाओं - इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम - में रिलीज होगी. डेस्टिन डैनियल क्रेटन के डायरेक्शन में बनी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' उनका तीसरा मार्वल प्रोजेक्ट है. इससे पहले उन्होंने 'शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स' और 'वंडर मैन' पर काम किया है.

फिल्म की स्टार कास्ट में ब्रूस बैनर/द हल्क के रोल में मार्क रफालो, स्कॉर्पियन के रोल में माइकल मैंडो की वापसी, फ्रैंक कैसल/द पनिशर के रोल में जॉन बर्नथल की वापसी और साथ ही सैडी सिंक, ट्रैमेल टिलमैन, लिजा कोलोन-जायस और लोनी लिंकन/टॉम्बस्टोन के रोल में मार्विन जोन्स III शामिल हैं. हालांकि मार्वल ने आधिकारिक तौर पर सिंक के रोल का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स में उन्हें जीन ग्रे के किरदार से जोड़ा जा रहा है.यह MCU की पहली ऐसी स्पाइडर-मैन फिल्म है जिसे जॉन वॉट्स ने डायरेक्ट नहीं किया है, जिन्होंने हॉलैंड की पिछली ट्रिलॉजी को डायरेक्ट किया था.

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लेखक के बारे में
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उर्वशी नौटियाल
चीफ सब एडिटर
उर्वशी नौटियाल ने 2010 में टीवी से शुरुआत की. शुरुआत में ब्रॉडकास्टिंग मीडियम की बारीकियां सीखने के बाद 2015 में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाथ आजमाया. लाइव... और पढ़ें
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