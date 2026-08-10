37 साल की हुई संजय दत्त की बेटी त्रिशला, तस्वीर शेयर कर संजू बाबा बोले- कितनी भी बड़ी हो जाओ लेकिन मेरे लिए तो छोटी बच्ची ही रहोगी

बॉलीवुड स्टार संजय दत्त ने सोमवार 10 अगस्त को अपनी बेटी त्रिशला के लिए बर्थडे पर उनकी एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें विश किया. इंस्टाग्राम पोस्ट में संजय ने लिखा, "तुम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाओ, हमेशा मेरी छोटी बच्ची ही रहोगी. जन्मदिन मुबारक हो @trishaladutt, हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा." उन्होंने त्रिशला के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं जिनमें पिता-बेटी का प्यारा रिश्ता दिखाई दे रहा है. त्रिशला, संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी हैं. वह एक लाइसेंस्ड साइकोथेरेपिस्ट हैं जो एंग्जायटी (चिंता), डिप्रेशन (अवसाद), सब्सटेंस एब्यूज (नशीले पदार्थों की लत), OCD और रिलेशनशिप/वैवाहिक/पारिवारिक समस्याओं के इलाज में माहिर हैं.

प्रोफेशनल फ्रंट पर बात करें तो, संजय दत्त आखिरी बार 'आखिरी सवाल' में नजर आए थे. इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले फिल्ममेकर अभिजीत मोहन वारंग ने डायरेक्ट किया है और निखिल नंदा ने इसे पेश किया है. इसे निखिल नंदा और संजय दत्त ने प्रोड्यूस किया है और इसकी कहानी, स्क्रीनप्ले और डायलॉग उत्कर्ष नैथानी ने लिखे हैं.

इससे पहले, संजय को 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी में SP (सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस) चौधरी असलम खान के रोल के लिए काफी तारीफ मिली थी. जियो स्टूडियोज के बैनर तले आई और B62 स्टूडियोज की प्रोड्यूस की गई 'धुरंधर' भारत में 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई थी और तब से यह हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी थिएट्रिकल सफलताओं में से एक बन गई है.

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फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, आर.माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे दमदार कलाकार शामिल हैं. इसका दूसरा पार्ट, 'धुरंधर: द रिवेंज', मार्च 2026 में रिलीज हुआ और इसने फ्रैंचाइजी की ग्लोबल सफलता को और बढ़ाया. बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस के साथ, इस सीरीज ने दुनिया भर में 3,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया और ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म फ्रेंचाइजी बन गई.