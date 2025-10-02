विज्ञापन

संजय दत्त ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर दी बधाई, बोले-आरएसएस ने हर चुनौती में...

आरएसएस गुरुवार को अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. इस मौके पर अभिनेता संजय दत्त ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 साल पूरे होने पर एक वीडियो संदेश साझा कर संगठन के सफर.

Read Time: 2 mins
Share
संजय दत्त ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर दी बधाई, बोले-आरएसएस ने हर चुनौती में...
संजय दत्त ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर दी बधाई
नई दिल्ली:

आरएसएस गुरुवार को अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. इस मौके पर अभिनेता संजय दत्त ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 साल पूरे होने पर एक वीडियो संदेश साझा कर संगठन के सफर और योगदान की जमकर तारीफ की. यह वीडियो उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने आरएसएस के स्वयंसेवकों की निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सराहा.

संजय दत्त ने वीडियो में कहा, "इस विजयादशमी पर हम आरएसएस के 100 साल के गौरवशाली सफर का उत्सव मना रहे हैं. हर मुश्किल घड़ी में संघ ने देश और समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है. चाहे प्राकृतिक आपदा हो या सामाजिक चुनौती, आरएसएस के स्वयंसेवकों ने हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा की है. यह संगठन सकारात्मक बदलाव के लिए निरंतर कार्य कर रहा है. मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आरएसएस को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि हम मिलकर राष्ट्र निर्माण के इस मिशन को और मजबूती दें. जय हिंद, जय भारत."

उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "100 सालों की मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति के साथ आरएसएस ने हर चुनौती में दृढ़ता दिखाई. इस संगठन ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अथक प्रयास किए हैं." आरएसएस की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी. यह संगठन देशभर में सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है.

संजय दत्त के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में बागी-4 में नजर आए थे. दर्शकों ने उनके इस किरदार को काफी पसंद किया था. फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ, हरनाज संधू, सोनम बाजवा और अन्य कलाकार हैं. संजय दत्त आने वाले दिनों में ‘धुरंधर', ‘द राजासाहब', ‘वेलकम टू द जंगल', ‘केडी: द डेविल' जैसी फिल्मों में दिखाई देंगे.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh 100th Anniversary, RSS 100th Anniversary, Sanjay Dutt
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com