सलमान खान की एक्स-गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी को चाहिए बंदूक, लाइसेंस के लिए किया अप्लाई, जानें क्या है मामला

बॉलीवुड अभिनेत्री और सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी को कुछ महीने पहले हैरान कर देने वाली घटना का सामना करना पड़ा है. जिसके बाद से वह अब अपने घर में खुद को काफी असुरक्षित महसूस कर रही हैं. दरअसल संगीता बिजलानी के फार्महाउस में चोरी की घटना को लगभग तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन जांच में कोई प्रगति न होने से वह चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद वह अपनी प्रॉपर्टी पर अब सुरक्षित महसूस नहीं करतीं. हाल ही में संगीता ने पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल से मुलाकात कर जांच की स्थिति के बारे में जानकारी ली. यह फार्महाउस पवना बांध के पास स्थित है. उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया है.

जुलाई में कुछ अज्ञात लोगों ने उनके फार्महाउस में घुसकर तोड़फोड़ की थी. उन्होंने फ्रिज, टीवी और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और दीवारों पर अश्लील बातें लिखीं. पुलिस के अनुसार, चोर 50,000 रुपये नकद और 7,000 रुपये की कीमत का एक टीवी भी ले गए. संगीता ने इस घटना को बहुत परेशान करने वाला बताया. उन्होंने पीटीआई से शुक्रवार रात बात करते हुए कहा, “मैं पिछले 20 सालों से वहां रह रही हूं. पवना मेरे लिए घर जैसा था, लेकिन इस भयानक चोरी की घटना को साढ़े तीन महीने हो गए हैं, और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला.”

संगीता ने बताया कि एसपी गिल ने उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस इस मामले की तह तक जाएगी और अपराधियों को पकड़ेगी. उन्होंने कहा, “चोरी और तोड़फोड़ हुई थी. यह डरावना था. शुक्र है, मैं उस वक्त वहां नहीं थी. घर की दीवारों पर अश्लील बातें लिखी हुई थीं.” संगीता ने कहा कि इस घटना ने न सिर्फ उन्हें, बल्कि पूरे इलाके के लोगों को हिलाकर रख दिया है. उन्होंने कहा, “पवना में कई लोग रहते हैं, जिनमें बुजुर्ग और परिवार शामिल हैं. सुरक्षा बहुत जरूरी है. हाल की इन घटनाओं की वजह से पवना के निवासी डर महसूस कर रहे हैं.” अभिनेत्री ने बताया कि इस घटना के बाद पहली बार उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार की जरूरत महसूस हुई.

उन्होंने कहा, “इस घटना के बाद मैंने पुणे ग्रामीण पुलिस से हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया है. एक महिला के तौर पर, अगर मैं अकेले घर जाती हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई सुरक्षा होनी चाहिए. मैंने पहले कभी हथियार लाइसेंस की जरूरत महसूस नहीं की, लेकिन अब मैं असुरक्षित और थोड़ा डर महसूस कर रही हूं.” संगीता ने उम्मीद जताई कि अधिकारी इस मामले में सख्त कदम उठाएंगे और जांच को तेज करेंगे ताकि इलाके के लोगों का भरोसा बहाल हो सके.