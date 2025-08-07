15-16 साल के थे सलमान खान, देखते ही हो गया इस एक्ट्रेस को क्रश, मैंने प्यार किया देख पति को कहा था- ओह ये...

सलमान खान 59 साल के हो गए हैं लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है. लड़कियां उनके पीछे दीवानी हैं. सलमान खान जब 15-16 साल के थे तब वो एक एक्ट्रेस के पहले क्रश थे. जिस एक्ट्रेस का सलमान पर दिल आ गया था वो कोई और नहीं बल्कि पूनम ढिल्लों हैं. पूनम ढिल्लों ने एक इंटरव्यू में सलमान खान पर क्रश होने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि सलमान उनके पहले क्रश थे. पूनम ढिल्लों ने जब सलमान खान की मैंने प्यार किया देखी थी तो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थीं कि वो अपने पति को नोचने लगी थीं.

सलमान खान पर था पहला क्रश

पूनम ढिल्लों ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैंने सलमान खान को देखा था तो वो मुझसे 4-5 साल छोटे हैं. वो 14-15 साल के थे और मैं 18-19 साल की होंगी. मैं कहती थी वो बहुत गुड लुकिंग हैं. वो उस समय बहुत गुड लुकिंग थे. हमे नहीं पता था कि वो बड़ा होकर इतना बड़ा स्टार बन जाएगा. मैं अभी भी कहती हूं वो बहुत अच्छे इंसान हैं. मैंने पहली बार मुझे याद है हम मैंने प्यार किया देखने गए थे. अशोक जी मेरे साथ थे. और जब सलमान स्क्रीन पर आ रहे थे तो मैं उन्हें पिंच कर रही थी ओह ये कितना क्यूट है.

पूनम ढिल्लों ने आगे कहा- 'अशोक जी मुझे कह रहे तुम मुझे क्यों पिंच कर रही हो. अगर मैं किसी एक्ट्रेस को देखकर कहता ओह ये कितनी सुंदर है कितनी हॉट है. तुम तो मेरा खून कर देतीं. मगर मुझे लगता है उनकी बहुत ज्यादा सीरियस फैन फॉलोइंग है.'

बता दें सलमान और पूनम ढिल्लों ने कभी साथ में किसी फिल्म में काम नहीं किया लेकिन एक्ट्रेस हमेशा भाईजान की तारीफ करती हैं. सलमान इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट की तैयारियों में बिजी हैं.