59 की उम्र में सलमान खान ने सिक्स पैक ऐब्स बनाकर सबकी बोलती की बंद, भाईजान की शर्टलेस फोटो देख फैन्स बोले- फायर है बॉस

सलमान खान फिल्मों के अलावा अपनी फिटनेस को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं. वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के लिए खास तस्वीरें और वीडियो भी शेयर करते रहते हैं. अब सलमान खान अपनी नई पोस्ट को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से अपनी शानदार फिटनेस दिखाई है. 59 साल की उम्र में सलमान खान की फिटनेस देख उनके फैंस एक बार फिर से हैरान हो सकते हैं. भाईजान की तस्वीरें सोशल मीडिया वायरल हो रही हैं.

इन तस्वीरों को सलमान खान ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. जिसमें उनके सिक्स पैक एब्स नजर आ रहे हैं. शर्टलेस तस्वीरों में भाईजान का शानदार अंदाज देखते ही बन रहा है. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सलमान खान ने खास पोस्ट भी लिखा है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है.. ये बिना छोड़े है.' सोशल मीडिया पर सलमान खान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. एक्टर के फैंस सहित तमाम सोशल मीडिया यूजर्स तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं.

Kuch haasil karne ke liye kuch chhodna padta hai.. Yeh bina chhode hai. pic.twitter.com/4oyIWYRS83 — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) November 3, 2025

सलमान खान के कई फैंस ने पोस्ट पर कमेंट कर उनके सिक्स पैक एब्स की तारीफ की है. एक फैन ने लिखा, 'भाई फायर से कम नहीं, बॉडी बिल्डिंग का बेंचमार्क सेट कर दिया.' दूसरे ने तारीफ में लिखा, 'भाई क्या बात है.' अन्य ने लिखा, 'भाई फिर से शेप में आ गए हैं.' इनके अलावा और भी कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. सलमान खान इन दिनों बिग बॉस 19 को लेकर सुर्खियों में है.

