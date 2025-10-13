विज्ञापन

सिकंदर डायरेक्टर ने सेट पर लेट आने के आरोपों पर सलमान खान ने लिया आड़े हाथ! उन्हीं की फ्लॉप मूवी का बनाया मजाक

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार के लेटेस्ट एपिसोड में सलमान खान ने सिकंदर के डायरेक्टर एआर मुरुगदॉस के सेट पर लेट आने के आरोपों पर मजाकिया अंदाज में रिएक्शन दिया. 

सिकंदर डायरेक्टर ने सेट पर लेट आने के आरोपों पर सलमान खान ने लिया आड़े हाथ! उन्हीं की फ्लॉप मूवी का बनाया मजाक
सलमान खान ने सिकंदर डायरेक्टर की फ्लॉप फिल्म का बनाया मजाक!
नई दिल्ली:

सुपरस्टार सलमान खान की लेटेस्ट फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई. वहीं कई क्रिटिक्स ने इस फिल्म को कमजोर बताया. हालांकि सलमान खान को फिल्म को करने का कोई पछतावा नहीं है. यहां तक कि उन्होंने सिकंदर के डायरेक्टर एआर मुरुगदॉस के उन पर सेट पर लेट आने के आरोपों पर भी रिएक्शन दिया है. दरअसल, बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार के लेटेस्ट एपिसोड में सलमान खान ने अपने लेटेस्ट रिलीज सिकंदर के फ्लॉप होने का मजाक उड़ाते हुए डायरेक्टर एआर मुरुगदॉस के सलमान के सेट पर लेट आने के कमेंट का जवाब दिया. 

शो के लेटेस्ट एपिसोड में कॉमेडियन रवि गुप्ता नजर आए थे. उन्होंने सलमान खान से उन फिल्मों का नाम लेने को कहा, जिन्हें करके उन्हें पछतावा हुआ. इसके चलते भाईजान ने 1992 में आई सूर्यवंशी और निश्चय 1992 का नाम लिया. वहीं जब रवि ने हाल ही के समय में फिल्मों का नाम लेने को कहा तो सलमान खान ने कहा, नई में से कोई नहीं है... लोग कहते हैं सिकंदर पर मैं नहीं मानता. उसका प्लॉट बहुत अच्छा था. 

आगे सलमान खान ने सिकंदर के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने पर एआर मुरुगदॉस के कमेंट पर तंज कसते हुए कहा, लेकिन क्या है ना मैं मैं सेट पे रात के 9 बजे पहुंचता था. तो उसमें गड़बड़ हो गई. मेरी पसलियां टूटी थीं. इसने जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने कहा. लेकिन उनकी पिक्चर (मद्रासी) अभी एक रिलीज हुई है, जिसमें एक्टर 6 बजे पहुंचता था. वहीं सलमान खान ने प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और एआर मुरुगदॉस के फिल्म की आलोचना से बचने की कोशिशों के बारे में कहा, तो पहले तो ये पिक्चर थी मुरुगदॉस और साजिद नाडियाडवाला की. उसके बाद साजिद पहले कल्टी, मुरुगदॉस वापस से हट गया वहां से सीधा साउथ में पिक्चर की. 

शिवाकार्तिकेयन की मद्रासी के बॉक्स ऑफिस फेलियर पर तंज कसते हुए सलमान खान ने कहा, मद्रासी करके पिक्चर उन्होंने डायरेक्ट की है, जो कि रिलीज हुई, बहुत बड़ी फिल्म है और उतनी ही बड़ी (हंसते हुए). सिकंदर से बड़ी ब्लॉकबस्टर. बता दें कि मद्रासी 5 सितंबर को रिलीज हुई थी, जिसने 200 करोड़ के बजट में केवल 100 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म का निर्देशन एआर मुरुगदॉस ने किया था और साउथ सुपरस्टार शिवकार्तिकेयन और विद्युत जामवाल लीड रोल में थे. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि वलई पेचु वॉइस को दिए इंटरव्यू में एआर मुरुगदॉस ने सिकंदर के फेल होने का कारण बताते हुए कहा, स्टार के साथ शूट करना आसान नहीं था. दिन के सीन भी हमें रात में शूट करने पड़ते हैं क्योंकि वह रात 8 बजे तक ही सेट पर आते थे. हम सुबह जल्दी शूटिंग करने के आदी हैं, लेकिन वहां चीजें ऐसे नहीं चलतीं. अगर किसी सीन में चार बच्चे होते, तो हमें उनके साथ रात के 2 बजे शूटिंग करनी पड़ती, चाहे वह स्कूल से लौटने का ही क्यों न हो! वे उस समय तक थक जाते और अक्सर सो जाते. कहानी इमोशनल थी, लेकिन मैं उसे ठीक से पेश नहीं कर पाया."
 

