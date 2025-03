PHOTOS: सलमान ने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए रखी सिकंदर की स्पेशल स्क्रीनिंग, पत्नी सलमा के साथ पहुंचे सलीम खान

सलमान खान (Salman Khan) ने बुधवार रात अपने परिवार और करीबी दोस्तों के लिए अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर (Sikandar) की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी. सलमान (Salman Khan Sikandar Screening) को इस दौरान वेन्यू पर पहुंचते हुए देखा गया, उसके बाद उनके परिवार के सदस्य, जिनमें उनके पिता, दिग्गज लेखक सलीम खान और मां सलमा खान शामिल हुए. सिकंदर के निर्देशक एआर मुरुगादॉस भी स्क्रीनिंग में शामिल हुए. सिकंदर की वायरल हो रही स्क्रीनिंग फोटोज पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं.

सलमान अपने सिक्योरिटी टीम के साथ कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने काले रंग की शर्ट और जींस पहन रखी थी. अंदर जाने से पहले, उन्होंने पैपराजी के लिए पोज भी किया. स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे सलीम खान के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Latest: Salman Khan spotted after a private screening of #Sikandar! ????????

Bhai is looking too good! @BeingSalmanKhan #SalmanKhan pic.twitter.com/cbjR56GJxJ — SALMAN KI SENA™ (@Salman_ki_sena) March 19, 2025

सलमान के भाई अरबाज खान भी अपनी पत्नी शूरा खान के साथ मौजूद थे. अरबाज के बेटे अरहान खान को भी कार्यक्रम में देखा गया. सलमान की बहनें अर्पिता खान शर्मा और अलवीरा खान अग्निहोत्री अपने-अपने परिवारों के साथ स्क्रीनिंग में शामिल हुईं.

#ArhaanKhan spotted leaving Excel office ???? after the screening of movie #Sikandar ???? pic.twitter.com/kIMsLFjp87 — Take One Filmy (@TakeOneFilmy) March 19, 2025

फैंस बेसब्री से सिकंदर की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, आमिर खान की गजनी के निर्देशन के लिए मशहूर फिल्म निर्माता एआर मुरुगादॉस ने फिल्म के भावनात्मक पहलू के बारे में बताया, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि यह दर्शकों को बहुत पसंद आएगी.

सिकंदर में दिखेगा सरप्राइज एलिमेंट

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सिकंदर एक हाई-ऑक्टेन मास एंटरटेनर है, लेकिन इसमें गजनी जैसी ही भावनात्मक गहराई है, खासकर पति-पत्नी के रिश्ते पर इसके फोकस के कारण. मुरुगादॉस ने बताया, "यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि आज के समय में परिवार कैसे काम करते हैं, जोड़े एक-दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और हम अपने रिश्तों में क्या कमी महसूस कर रहे हैं. यही फिल्म का मुख्य आकर्षण होगा". साथ ही उन्होंने बताया कि सिकंदर में दर्शकों को सरप्राइज एलिमेंट मिलेगा.

बता दें कि एआर मुरुगादॉस के डायरेक्शन में बनीं सिकंदर 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है और इसमें सलमान खान, काजल अग्रवाल और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगे.