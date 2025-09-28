सलमान खान की विदेशी गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें, 8वीं फोटो देख कर कहेंगे-कटरीना- ऐश्वर्या से जरा भी कम नहीं...

Salman Khan Girlfriend Lulia Vantur 10 photos: बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान की यूं तो कई गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, जिसमें देसी और विदेशी दोनों शामिल हैं, लेकिन 59 की उम्र में सलमान आज भी कुंवारे है और आज भी सलमान के अफेयर के चर्चे हैं. बीते कई समय से वह यूलिया वंतूर के साथ ज्यादातर चर्चा में रहे. देखेंगे सलमान खान की रूमर्ड विदेशी गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर की 10 तस्वीरें.





यूलिया वंतूर एक रोमानियाई टीवी प्रेजेंटर, मॉडल, एक्ट्रेस और सिंगर हैं. वह सलमान खान के लिए भी गाने गा चुकी हैं. वह 45 साल की हैं और सलमान खान से उम्र में 14 साल छोटी हैं.





यूलिया का बॉलीवुड में आने का कोई इरादा नहीं था और वह रोमानिया में ही अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी, लेकिन डबलिन में उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई.



सलमान खान डबलिन में फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग कर रहे थे. सलमान खान से मिलने के बाद यूलिया ने भारत आने का फैसला किया और फिर बॉलीवुड में काम करना शुरू कर दिया.





रिपोर्ट्स की मानें तो सलमान खान ने ही यूलिया को मुंबई आने को कहा था और साल 2011 में यूलिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई पहुंची थीं, लेकिन जल्दी ही दोनों का ब्रेकअप हो गया.





इसके बाद सलमान खान ने यूलिया की मदद की और जिसके चलते दोनों के अफेयर की खबरों ने खूब जोर पकड़ लिया. यूलिया को सलमान खान के साथ बी-टाउन पार्टी और कई इवेंट में साथ में देखा गया था.





यूलिया लॉकडाउन के दौरान सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस में रही थीं. इस दौरान सलमान और यूलिया की शादी के भी खूब चर्चे हुए, लेकिन दोनों ने ही अपने रिश्ते को पब्लिकली स्वीकार नहीं किया.





कहा जाता है कि यूलिया ने रोमानियाई ग्रैमी-नॉमिनेटेड सिंगर मरियम मोगा से शादी रचाई थी और शादी के चार साल बाद ही दोनों अलग-अलग हो गये थे. यूलिया अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान हैं.



पेरेंट्स यूलिया को मजिस्ट्रेट बनाना चाहते थे. यूलिया ने लॉ की पढ़ाई की थी. उन्हें बचपन से वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस खेलने का शौक था. वहीं, यूलिया ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी.



यूलिया ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत साल 2011 में मेट्रोपोलिस थिएटर के मंच पर लॉट्रेक ला बोर्डेलो नाटक से की थी, जिसका निर्देशन होरासीउ मोलेले ने किया था. यूलिया को ट्रेवल करना बहुत पसंद है.

यूलिया ने कहा था कि भारत में उन्हें कोई नहीं जानता था और लोग उनका नाम यूलिया की जगह लूलिया बोलते थे. मॉडल ने बताया कि उनके नाम की शुरुआत आई से होती है और वह रोमानिया की जानी मानी हस्ती हैं.





