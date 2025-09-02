जब ऐश्वर्या के सामने सलमान ने नहीं लगाया था इस एक्ट्रेस को गले, रोकनी पड़ी शूटिंग, सेट से गुस्से में चले गए थे भाईजान

सलमान खान बॉलीवुड के उन स्टार्स में शामिल हैं, जो साफ-सुथरी फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं. एक्टर फिल्मों में अपनी NO KISS पॉलिसी के लिए मशहूर हैं. एक दफा तो ऐसा हुआ कि सलमान खान ने फिल्म में एक्ट्रेस को गले लगाने से भी इनकार कर दिया था. किस्सा है फिल्म हम दिल दे चुके सनम का, जो भाईजान की आइकॉनिक लव-स्टोरी फिल्म है. इसे संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था और फिल्म में सलमान की हीरोइन थी उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय. फिल्म में शीबा चड्ढा भी थीं. एक्ट्रेस शीबा चड्ढा ने फिल्म से जुड़ा एक चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया है.



सलमान ने नहीं लगाया गले



हम दिल दे चुके सनम शीबा की डेब्यू फिल्म थी और वह फिल्म में चुपचाप काम कर रही थीं, लेकिन शीबा ने बताया कि सलमान खान उनको काफी मूडी लगे. साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि एक सीन में सलमान ने उन्हें ऐश्वर्या राय के सामने गले लगाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन दिनों सलमान-ऐश्वर्या के प्यार के चर्चे थे, हालांकि पूर्व कपल ने इसका ऐलान नहीं किया था. शीबा आगे बताती हैं कि जब सलमान ने उन्हें गले लगाने वाला सीन नहीं किया तो शूटिंग रोकनी पड़ी और फिर डायरेक्टर ने उनसे कोने में ले जाकर बात की. शीबा कहती हैं कि उन्हें आजतक इस बात का पता नहीं चला कि आखिर सलमान ने उन्हें गले क्यों नहीं लगाया था.



गुस्से में सेट से चले गए थे सलमान



एक्ट्रेस ने आगे खुलासा किया कि इसके बाद सलमान गुस्से में सेट से चले गए. एक्ट्रेस ने कहा, 'पता नहीं क्या हुआ था, सलमान खान फिसल गए थे और फिर गुस्से में सेट छोड़कर निकल गये, जाते वक्त उन्होंने जोर से दरवाजा बंद किया, जो पीछे खड़े बूढ़े लाइटमैन को बहुत जोर से लगा था, उस वक्त मैं सोच रही थी कि क्या सभी स्टार्स ऐसे ही होते हैं?. खैर, हम दिल दे चुके सनम साल 1999 में रिलीज हुई थी और सुपरहिट साबित हुई. फिल्म में सलमान-ऐश्वर्या के साथ-साथ अजय देवगन भी नजर आए. अब संजय लीला भंसाली फिल्म लव एंड वॉर पर काम कर रहे हैं, जिसमें विक्की कौशल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी.