सलमान खान ने ‘जय हिंद’ से दिया देशभक्ति का संदेश, बोले- सिर्फ 2 नहीं, 365 दिन दिल में रहे मातृभूमि का सम्मान

सलमान खान जब भी पर्दे पर आते हैं, तो उनका अंदाज चर्चा में आ जाता है. इस बार सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म से उनका एक ऐसा लुक सामने आया है, जिसमें उनका चेहरा खून से लथपथ नजर आ रहा है. सलमान ने सोशल मीडिया पर फिल्म के गाने ‘जय हिंद' का लिरिकल कट शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति सम्मान का संदेश भी दिया है.

‘जय हिंद' के जरिए सलमान खान ने दिया खास संदेश

सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के गाने ‘जय हिंद' का लिरिकल कट शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने लिखा कि साल के 365 दिनों में से सिर्फ दो दिन अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार, सम्मान और देशभक्ति दिखाने के लिए काफी नहीं हैं. उनका कहना है कि देश के प्रति सम्मान पूरे साल होना चाहिए. सलमान के इस पोस्ट में फिल्म का उनका गंभीर और दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है.

इस गाने से जुड़े पोस्ट में हिमेश रेशमिया और स्टेबिन बेन का भी जिक्र है. फिल्म के संगीत को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही उत्सुकता है. इससे पहले फिल्म का टाइटल ट्रैक भी सामने आ चुका है, जिसे अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और मास्टर मणि धरमकोट ने आवाज दी है. इस गाने का संगीत हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है, जबकि इसके बोल समीर अंजान ने लिखे हैं. गाने में देश के प्रति प्रेम और सैनिकों के बलिदान की भावना दिखाई गई है.

‘मातृभूमि' में सलमान खान का दिखेगा अलग अंदाज

सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' पहले ‘बैटल ऑफ गलवान' नाम से चर्चा में थी. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं और सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. फिल्म की कहानी 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प से प्रेरित है. ऐसे में फिल्म में देशभक्ति, सैनिकों के साहस और उनके बलिदान से जुड़े पहलुओं को दिखाए जाने की उम्मीद है. हालांकि, फिल्म की कहानी को लेकर पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही इसके सभी पहलुओं का अंदाजा लगाया जा सकेगा.

रिलीज को लेकर अभी इंतजार

‘मातृभूमि' को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बनी हुई है, लेकिन फिल्म की रिलीज को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है. जुलाई 2026 में निर्माताओं ने साफ किया था कि फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास प्रमाणन के लिए जमा नहीं किया गया है. वहीं, अक्टूबर 2026 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का फाइनल ड्राफ्ट अभी पूरा नहीं हुआ था और बैकग्राउंड म्यूजिक पर काम चल रहा था. ऐसे में फिल्म की रिलीज डेट को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा. फिलहाल सलमान खान के नए गाने को लेकर चर्चा हो रही है.

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