जुनून बन गया था सलमान का प्यार, ऐश्वर्या से झगड़ा होने पर दीवार पर पटकते थे सिर, फिल्ममेकर ने सुनाई आंखों देखी

Prahlad Kakkar Interview: बॉलीवुड के चर्चित प्रेम प्रसंगों में से एक रहा है सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता. हाल ही में मशहूर ऐड फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ ने इस रिश्ते और इसके अंत को लेकर कई खुलासे किए हैं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के चर्चित प्रेम प्रसंगों में से एक रहा है सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता. हाल ही में मशहूर ऐड फिल्ममेकर प्रह्लाद कक्कड़ (Prahlad Kakkar Interview) ने इस रिश्ते और इसके अंत को लेकर कई खुलासे किए हैं. विक्की लालवानी संग इंटरव्यू में प्रह्लाद कक्कड़ (Prahlad Kakkar Interview With Vickey Lalwani) ने बताया कि सलमान ऐश्वर्या को लेकर काफी जुनूनी और ऑब्सेसिव हो गए थे. उन्होंने कहा, "सलमान उनके प्रति बहुत ज्यादा पजेसिव थे. कई बार वह घर की लॉबी में हंगामा करते, सिर दीवार पर मारते. यह सब मैंने खुद देखा क्योंकि मैं उसी बिल्डिंग में रहता था". और क्या-क्या कहा उन्होंने चलिए जानते हैं.

ऐश्वर्या पर पड़ा असर 

प्रह्लाद कक्कड़ के मुताबिक, यह रिश्ता खत्म होने से पहले ही टूट चुका था. उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या (Aishwarya-Salman Breakup) के लिए यह राहत की बात थी कि आखिरकार सब खत्म हो गया. लेकिन ब्रेकअप ने उनकी इमोशनल हेल्थ और करियर पर गहरा असर डाला. कक्कड़ ने बताया, "ऐश्वर्या को दुख ब्रेकअप से नहीं बल्कि इस बात से था कि पूरा इंडस्ट्री सलमान का पक्ष ले रही थी. जबकि सच्चाई ऐश्वर्या के साथ थी. यही वजह थी कि उन्हें इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं रहा".

प्यार और जुदाई की कहानी

रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता 1999 की फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम (Hum Dil Chuke Sanam)' के दौरान शुरू हुआ था. दोनों 2002 में अलग हो गए. आज ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन की पत्नी और बेटी आराध्या की मां हैं. वहीं सलमान खान ने अब तक शादी नहीं की और सिंगल ही हैं.

दोनों का फिल्मी सफर 

वर्क फ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या को आखिरी बार मणिरत्नम की फिल्म ‘पोन्नियिन सेलवन 2' में देखा गया था. वहीं सलमान खान हाल ही में ए.आर. मुरुगदॉस की फिल्म ‘सिकंदर' में नजर आए थे और अब वे अपनी अगली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में व्यस्त हैं.

Prahlad Kakkar, Aishwarya Rai, Salman Khan, Prahlad Kakkar Interview
