शर्टलेस सलमान खान ने कुनिका सदानंद को गोद में उठाकर किया था डांस! वायरल हुआ वीडियो तो फैंस ने बताया 'सच'

एक्ट्रेस कुनिका सदानंद इन दिनों बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं. शो में उनकी खूब चर्चा हो रही है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि होस्ट सलमान खान उनका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच यंग सलमान खान का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह शर्ट होकर डांस कर रहे हैं. वहीं उनके साथ एक डांसर नजर आ रही हैं, जिसे वह गोद में उठा लेते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि वह और कोई नहीं कुनिका सदानंद हैं. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वह एक्टर प्रकाश राज की वाइफ पोनी वर्मा हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.

वीडियो में सलमान खान डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं उनके साथ ब्लैक शॉर्ट ड्रैस में एक लेडी है, जो भाईजान के करीब होकर डांस करती हुई दिख रही हैं. इसी वीडियो में आगे भाईजान लेडी को गोद में उठाकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि वह यंग कुनिका सदानंद हैं. हालांकि ऐसा नहीं हैं. दरअसल, इंटरनेट यूजर्स ने जवाब देते हुए कहा कि वह कुनिका सदानंद नहीं बल्कि प्रकाश राज की वाइफ पोनी वर्मा हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस के बीच सलमान खान के साथ डांस कर रही लड़की के लिए कन्फ्यूजन हैं.

बता दें पोनी वर्मा का असली नाम रश्मि वर्मा है, जो एक कोरियोग्राफर हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में की थी. वह चक धूम धूम जैसे रियलिटी शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं. अगस्त 2010 में उन्होंने प्रकाश राज से शादी की थी. वह ये तेरा घर ये मेरा घर, बाज अ बर्ड इन डेंजर, हंगामा, पोन्नियन सेल्वन, मालामाल वीकली और चुपके चुपके जैसी फिल्मों में कोरियोग्राफी कर चुकी हैं.

गौरतलब है कि बिग बॉस 19 में कुनिका सदानंद के अलावा गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अवेज़ दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, ज़ीशान क़ादरी, नेहल चुडासमा, नतालिया जानोसज़ेक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, शहबाज़ बदेशा और नीलम गिरी जैसे सेलेब्स बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. जबकि शो से दो कंटेस्टेंट नगमा मिराजकर और नतालिया जानोसज़ेक इविक्ट हो गए हैं.