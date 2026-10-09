फ्लॉप फिल्मों के बीच यूट्यूब पर आए सलमान खान, दूसरी पारी से बंपर कमाई की तैयारी, लॉन्च किया चैनल

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान लंबे समय से अपनी फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर वैसा धमाल नहीं मचा पा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है. एक समय था, जब सलमान की फिल्म रिलीज होते ही सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ती थी. लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी कई फिल्मों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. अब सलमान खान ने एक नई शुरुआत की है. उन्होंने अपना आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सलमान खान अब डिजिटल दुनिया में अपनी दूसरी पारी शुरू करने जा रहे हैं और क्या यह नया प्लेटफॉर्म उनके लिए कमाई का नया रास्ता खोलेगा?

यूट्यूब पर सलमान खान की नई शुरुआत

सलमान खान की फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है. उनकी फिल्मों से लेकर निजी जिंदगी तक, फैंस उनसे जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं. अब अभिनेता ने इसी लोकप्रियता को एक नए प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी की है. सलमान ने अपना आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुरू किया है और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है. उन्होंने खास अंदाज में बताया कि उनके चैनल पर दर्शकों को क्या देखने को मिल सकता है.

यूट्यूब आज सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि कमाई का बड़ा जरिया भी बन चुका है. फिल्मों के अलावा कलाकार अपने वीडियो, पर्दे के पीछे की झलकियां और निजी जिंदगी से जुड़ी खास बातें साझा करके दर्शकों से सीधे जुड़ सकते हैं. ऐसे में सलमान खान के इस कदम को उनके डिजिटल सफर की एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, चैनल से उनकी कमाई कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके वीडियो को कितना देखा जाता है और दर्शकों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है.

2017 के बाद हिट फिल्मों के लिए तरस रहे सलमान?

सलमान खान का फिल्मी करियर कई शानदार फिल्मों से सजा है. ‘बजरंगी भाईजान', ‘सुल्तान' और ‘टाइगर जिंदा है' जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था. खासकर 2017 में रिलीज हुई ‘टाइगर जिंदा है' ने सलमान की लोकप्रियता और स्टारडम को एक बार फिर साबित किया था. इसके बाद से उनकी फिल्मों को वैसी लगातार कामयाबी नहीं मिली, जिसकी उम्मीद उनसे की जाती है.

हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि 2017 के बाद सलमान की कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई. उनकी फिल्मों का प्रदर्शन अलग-अलग रहा है. ‘टाइगर 3' जैसी फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई की, लेकिन सलमान के पुराने रिकॉर्ड और उनकी फिल्मों से जुड़ी उम्मीदों के मुकाबले कई फिल्मों का प्रदर्शन चर्चा का विषय बना रहा. ‘रेस 3', ‘भारत', ‘राधे', ‘किसी का भाई किसी की जान' और ‘सिकंदर' जैसी फिल्मों को लेकर भी दर्शकों और फिल्म समीक्षकों के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.

क्या यूट्यूब से होगी बंपर कमाई?

सलमान खान के पास फिल्मों के अलावा विज्ञापनों और दूसरे प्रोजेक्ट्स से कमाई के कई रास्ते हैं. ऐसे में यूट्यूब चैनल शुरू करना उनके लिए अपनी लोकप्रियता को नए तरीके से भुनाने का मौका हो सकता है. अगर उनके वीडियो को बड़ी संख्या में व्यूज मिलते हैं, तो विज्ञापनों और ब्रांड से जुड़े अवसरों के जरिए कमाई की संभावना भी बढ़ सकती है.

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