बॉलीवुड का आज तक का सबसे शानदार एंट्री सीन, ना शाहरुख, ना आमिर, ना अक्षय और ना ही ऋतिक का है ये सीन

बॉलीवुड की किसी भी मूवी में लीड एक्टर या एक्ट्रेस की एंट्री बहुत मायने रखती है. खासतौर से अगर फिल्म एक्शन सीन हो तो हीरो की एंट्री पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं. ऐसे एंट्री सीन्स की बात करें तो आपको कौन से सीन्स याद आते हैं. शायद वो जिसमें हीरो दो बाइक्स पर सवार होकर आता दिखता है. या, वो जब धुंध को हटाता हुआ हीरो सबके सामने आता है. या, प्लेन से कूद कर एक्टर लाजवाब स्टंट के साथ एंट्री लेता है. लेकिन एक एंट्री के आगे ये सारी एंट्री आपको फेल नजर आएगी. खासतौर से अगर आप सलमान खान के फैन हैं तो इस एंट्री सीन के फैन जरूर होंगे.

This Entry will remain the BEST ENTRY EVER till the end of the EARTH ???????? @BeingSalmanKhan

pic.twitter.com/GHHVw5SVPB