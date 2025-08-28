VIDEO: सलमान खान ने की बप्पा की आरती, एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ पूरा खान खानदान

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी मनाई. सलमान ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर खान परिवार के जश्न की एक झलक दिखाते हुए एक छोटी सी क्लिप पोस्ट की. सलमान खान और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने अपनी बहन अर्पिता खान के घर पर पूजा की. क्लिप की शुरुआत गणपति की एक मूर्ति की झलक से होती है, जिसे फूलों से सजाया गया है. सबसे पहले, सलमान की मां सलमा खान ने आरती की, उसके बाद उनके पिता-गीतकार सलीम खान ने आरती की. बैकग्राउंड में गणपति का गाना बजने के बाद, सलमान ने आरती की. एक्टर ने काली शर्ट और बेज कलर की पैंट पहनी हुई थी.

सलमान के भाई-बहन आरती करते हुए

सलमान के भाई-बहन और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने भी पूजा की. वीडियो में आप अरबाज खान, सोहेल खान, अलवीरा खान, अतुल अग्निहोत्री, अलीजेह अग्निहोत्री, अयान अग्निहोत्री, अर्पिता, आयुष शर्मा, आहिल शर्मा और आयत शर्मा भी आरती करते नजर आए.

एक्टर जोड़ी रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा भी अपने बच्चों के साथ इस उत्सव का हिस्सा बने. वीडियो की एंडिंग गणपति की मूर्ति के नजदीकी दर्शन के साथ हुई. सलमान ने अपने पोस्ट पर कोई कैप्शन नहीं दिया.

सलमान की फिल्में और बिग बॉस 19

सलमान आखिरी बार एआर मुरुगादॉस की फिल्म सिकंदर में नजर आए थे. इसमें रश्मिका मंदाना भी थीं. एक्टर अब अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बन रही बैटल ऑफ गलवान में एक भारतीय सेना के जवान का किरदार निभाने के लिए तैयार हैं. यह 2020 में भारत-चीन सीमा पर गलवान घाटी में हुई झड़पों पर आधारित है.

फिलहाल, सलमान रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 को होस्ट कर रहे हैं. शो की थीम, "घरवालों की सरकार", शो में एक नया राजनीतिक पहलू लेकर आ रही है, जो कंटेस्टेंट्स के सत्ता संघर्ष और गठबंधनों को खेल पर फोकस रखती है. यह शो रात 9 बजे JioHotstar पर स्ट्रीम और रात 10.30 बजे कलर्स टीवी पर टेलिकास्ट होता है.

शो के बारे में बात करते हुए सलमान खान एक बयान में कहा, "मैं बहुत लंबे समय से बिग बॉस का हिस्सा रहा हूं और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिग बॉस हर साल खेल को नया रूप देता है और इस बार, यह घरवालों की सरकार है. जब बहुत सारे लोग एक-दूसरे पर डोरे डालने लगते हैं, तो मामला गड़बड़ा जाता है. तभी दरारें दिखाई देती हैं और घर बैटलग्राउंड में बदल जाता है. इतने सालों बाद, मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मैं भी आपकी तरह यह देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि यह सब कैसे होता है."