सलमान खान ने तबीयत की चिंता करने वाले फैंस के लिए शेयर की फोटो, 60 वर्षीय एक्टर ने लिखा- आप लोगों की तबीयत कैसी है

सुपरस्टार सलमान खान का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह बीमार नजर आ रहे थे. दरअसल, वह शुक्रवार रात मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के नया सपोर्ट सेंटर में पहुंचे थे, जिसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. वहीं भाईजान का अपीयरेंस देखकर कुछ फैंस ने चिंता जाहिर की कि उनकी तबीयत ठीक नहीं. लेकिन अब खुद सलमान खान ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर उनकी तबीयत को लेकर चल रही चिंता को दूर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसे भाईजान के फैंस का खूब प्यार मिल रहा है.
सलमान खान का लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट
संडे को देर रात सलमान खान ने ब्लैक एंड वाइट ढेर सारी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली अपनी हेल्थ की चिंता करने वालों को जवाब देते हुए कैप्शन में लिखा, आप लोगों की तबीयत कैसी है. इस पोस्ट पर फैंस ने रिएक्शन देते हुए लिखा, मेरे हीरो. दूसरे यूजर ने लिखा, महादेव आपको सलामत रखें हमेशा. तीसरे यूजर ने लिखा, अगर आप ठीक हैं तो हम सब ठीक हैं सर. इसके अलावा फैंस ने हार्ट इमोजी शेयर करते हुए रिएक्शन दिया है.
ये भी पढे़ं- वही हेयरस्टाइल, वही अंदाज... शाहरुख खान के हमशक्ल को देख सलमान खान की छूटी हंसी, लोग बोले- पठान नकली, टाइगर असली
सलमान खान के फैंस हुई थी तबीयत की चिंता
सलमान खान शुक्रवार को मुंबई के स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) ऑफिस पहुंचे थे. जहां उन्होंने SRA के स्टेट-ऑफ-द-आर्ट डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन सपोर्ट सेंटर का उद्घाटन किया. इसी कार्यक्रम का वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो फैंस ने खूब रिएक्शन दिया और वह भाईजान की तबीयत को लेकर परेशान हो गए. एक फैन ने लिखा, “सलमान खान का लेटेस्ट वीडियो. वक्त कभी नहीं रुकता और इन्हें भी अब अपने आपको हीरो के रोल देना बंद करना चाहिए.”
Is everything ok with Salman Khan and his health ..? 😳😳 pic.twitter.com/dSSPmz0OCX— Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) July 19, 2026
सलमान खान की अपकमिंग फिल्में
सलमान खान की अपकमिंग फिल्म मातृभूमि है, जिसके रिलीज होने का इंतजार फैंस को बहुत है. हालांकि इससे पहले राजा शिवाजी में भाईजान का कैमियो देखने को मिला था, जिसमें उनकी खूब चर्चा हुई थी.
ये भी पढ़ें- सलमान खान की तबीयत ठीक है? वायरल वीडियो में भाईजान को कुछ यूं देख फैंस परेशान, बोले- इन्हें हुआ क्या है?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं