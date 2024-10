कंटेस्टेंट का डांस देख शिल्पा शेट्टी ने किया ऐसा कमेंट कि सलमान खान की छूटी हंसी, भाईजान का रिएक्शन देख एक्ट्रेस भी रह गई हैरान

सलमान खान (salman khan)यारों के यार कहे जाते हैं. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत शानदार है. फिल्मों के अलावा सलमान जब रियलिटी शोज और बिग बॉस में होते हैं तो उनका अलग ही दोस्ताना और मस्ताना अंदाज लोगों को देखने को मिलता है. ऐसे में सलमान अपने को स्टार और साथ के लोगों को भी नहीं छोड़ते और जमकर मजे लेते हैं. ऐसा ही एक वाकया डांस रियलिटी शो सुपर डांसर के सीजन 3 में हुआ था जहां सलमान और कटरीना बतौर गेस्ट पहुंचे थे. सलमान कटरीना और शो की जज शिल्पा शेट्टी के बीच बैठे थे और शिल्पा ने जब एक कंटेस्टेंट के डांस पर अपनी राय दी तो सलमान खान ने जोरदार रिएक्शन देकर सबको हंसने पर मजबूर कर दिया.

जब शिल्पा शेट्टी के डायलॉग पर सलमान खान ने किया रिएक्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को देखकर आप पेट पकड़ कर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे. इस शो में सलमान खान कंटेस्टेंट का डांस देख रहे थे. ऐसे में जब शिल्पा ने एक कंटेस्टेंट के डांस पर कमेंट किया तो उनकी हरकत देखने लायक थी. शिल्पा ने कंटेस्टेंट की तारीफ करते हुए कहा कि आज आपकी बॉडी तो मूव कर रही थी बट आपका दिल नाच रहा था. ये सुनते ही सलमान खान सीट से खड़े हो गए.

Shilpa is never going to recover from this ???? pic.twitter.com/6fgb4JYT8H