Salman Khan का बड़ा दिल! जब खुद छोटे होने के बावजूद सुष्मिता सेन से बोले- 'तुम हील्स पहनो, मैं अपनी हाइट संभाल लूंगा'

Salman Khan birthday : सलमान खान आज यानी 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक उन्हें बधाई दे रहे हैं. इसी बीच सलमान खान और सुष्मिता सेन से जुड़ा एक पुराना किस्सा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह किस्सा उस समय का है जब दोनों फिल्म 'बीवी नंबर 1' की शूटिंग कर रहे थे. सुष्मिता ने बताया कि कैसे सलमान ने अपनी कम हाइट की परवाह किए बिना उन्हें हील्स पहनने के लिए मोटिवेट किया था.

एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने बताया कि फिल्म 'बीवी नंबर 1' के सेट पर डायरेक्टर डेविड धवन अक्सर उनसे कहते थे कि वो हील्स न पहनें. वजह यह थी कि सुष्मिता की हाइट सलमान खान से ज्यादा थी और हील्स पहनने पर वो और भी लंबी लगतीं.

सुष्मिता डायरेक्टर की बात मानकर फ्लैट चप्पलें पहनकर आ जाती थीं. लेकिन एक दिन जब वो सेट पर चप्पल पहनकर पहुंचीं, तो सलमान ने उनसे पूछा, "ड्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने ये चप्पलें क्यों पहनी हैं?" सुष्मिता ने मासूमियत से जवाब दिया, "क्योंकि आप छोटे हो, इसलिए मैं हील्स नहीं पहन सकती."

यह सुनकर सलमान जोर से हंसने लगे. उन्होंने सुष्मिता से कहा, "जाओ और हील्स पहनकर आओ. तुम अपनी हाइट संभालो, मैं अपनी हाइट खुद संभाल लूंगा." सुष्मिता ने कहा कि सलमान की यह बात उन्हें बहुत पसंद आई. उन्होंने सलमान को बहुत प्रोग्रेसिव बताया, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हीरोइन उनसे लंबी दिख रही है.

बता दें कि सलमान और सुष्मिता की जोड़ी को पर्दे पर बहुत पसंद किया गया है. दोनों ने 'बीवी नंबर 1' के अलावा 'मैंने प्यार क्यों किया' और 'तुमको ना भूल पाएंगे' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है.