विज्ञापन

'Oo Jaane Jaana' पर सलमान- शाहरुख ने दिल्ली की शादी में किया जोरदार डांस, वीडियो देख फैंस की ताजा हुई पुरानी यादें

शाहरुख खान और सलमान खान का 'ओ ओ जाने जाना' पर डांस करते हुए वीडियो वायरल हो गया है. यह क्लिप नई दिल्ली में एक निजी शादी समारोह का है. दोनों सुपरस्टार डांस फ्लोर पर कदम मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
'Oo Jaane Jaana' पर सलमान- शाहरुख ने दिल्ली की शादी में किया जोरदार डांस, वीडियो देख फैंस की ताजा हुई पुरानी यादें
नई दिल्ली:

Salman Khan and Shah Rukh Khan Dance: शाहरुख खान और सलमान खान का 'ओ ओ जाने जाना' पर डांस करते हुए वीडियो वायरल हो गया है. यह क्लिप नई दिल्ली में एक निजी शादी समारोह का है. दोनों सुपरस्टार डांस फ्लोर पर कदम मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके चारों ओर बैकअप डांसर्स भी हैं. यह वीडियो मंगलवार को रेडिट पर पोस्ट किया गया था.  दोनों एक्टर्स  के बीच दोस्ती लंबे समय से है और दोनों ने पर्दे पर साथ काम किया है, जिससे यह पल उनके फैंस के लिए खास बन गया है. वीडियो में शाहरुख खान 1998 की फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' के सलमान खान के मशहूर गाने की कोरियोग्राफी बड़ी सहजता से करते हुए दिखाई दे रहे हैं. फैंस ने इस वायरल क्लिप पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, खासकर शाहरुख के डांस मूव्स पर बारीकी से ध्यान देने की बात पर.

एक फैन ने लिखा, "मुझे बहुत अच्छा लगा कि शाहरुख सलमान के गानों के स्टेप्स कैसे जानते हैं!" एक अन्य फैन ने लिखा, "शाहरुख की एनर्जी तब और बढ़ जाती है जब वह सलमान के बगल में डांस कर रहे होते हैं. यह कौन सा कार्यक्रम है?" कहा जा रहा है कि यह एक हाई प्रोफाइल शादी का वीडियो है. शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती तीन दशकों से भी ज़्यादा पुरानी है, दोनों कलाकार कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नज़र आ चुके हैं. 2023 में दोनों यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स के तहत एक-दूसरे की फिल्मों 'पठान' और 'टाइगर 3' में कैमियो रोल में नज़र आएंगे.

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान ने 2026 में रिलीज़ होने वाली और अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित युद्ध फिल्म 'बैटल ऑफ़ गलवान' की शूटिंग पूरी कर ली है. इस बीच, शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद की 'किंग' में दिखाई देंगे, जो अप्रैल 2026 में रिलीज़ होगी और उनकी बेटी सुहाना खान के साथ उनके साथ पहली बार ऑन-स्क्रीन दिखेगी. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salman Khan Shah Rukh Khan Dance, Shah Rukh Khan Salman Khan Dance, Shah Rukh Khan Salman Khan Latest News, Shah Rukh Khan Salman Khan Photo Video, Shah Rukh Khan Salman Khan Reunion
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com