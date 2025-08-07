सैयारा की सक्सेस की असली वजह आई सामने, डायरेक्टर ने बताया क्यों बन गई ब्लॉकबस्टर

फिल्म निर्माता मोहित सूरी की हालिया रिलीज ‘सैयारा' फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. मोहित का मानना है कि इस फिल्म के निर्माण में कहीं न कहीं ईश्वर का साथ रहा है. आईएएनएस से बातचीत में मोहित ने कहा कि ‘सैयारा' एक ऐसी फिल्म है, जहां सभी चीजें एकदम सही तरीके से एक साथ आईं. उन्होंने बताया कि आदित्य चोपड़ा ने तीन महीने पहले फिल्म का प्रारंभिक संस्करण देखकर कहा था, "भले ही यह फिल्म शुरुआत में कम कमाई करे, लेकिन यह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी."

मोहित सूरी ने आगे कहा कि आदित्य ने अनुमान लगाया था कि अगर फिल्म 3-4 करोड़ रुपये के साथ ओपनिंग करती है, तब भी यह फिल्म 100 करोड़ रुपये तक का कारोबार कर सकती है. मोहित के अनुसार, फिल्म का भावनात्मक पक्ष इतना मजबूत था कि इसकी सफलता की संभावना पहले ही दिख रही थी. मोहित ने आगे कहा, "मैं यह दावा नहीं कर रहा कि यह सफलता का शिखर है, लेकिन यह फिल्म मेरे लिए हमेशा खास रहेगी. शायद यह मेरे जीवन की एकमात्र ऐसी फिल्म हो जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है."

उन्होंने बताया कि एक ही मार्केटिंग रणनीति, एक ही स्टारकास्ट या एक ही समय में दोबारा कोशिश करने पर भी वैसा परिणाम नहीं मिलेगा. मोहित का मानना है कि 'सैयारा' के निर्माण में शुरू से ईश्वर का आशीर्वाद रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही सब कुछ सही समय पर हुआ है.

मोहित ने यह भी साझा किया कि फिल्म की सफलता के कारण वह अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं. 'सैयारा' की इस अभूतपूर्व सफलता ने मोहित सूरी को न केवल व्यस्त रखा है, बल्कि उनकी इस फिल्म को दर्शकों के दिलों में खास जगह दिलाई है.